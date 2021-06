W sobotę 19 czerwca będziemy mieli trzy mecze na Euro 2020. W drugiej kolejce fazy grupowej zagrają ze sobą Hiszpania i Polska, a także zespoły z grupy F, w której będą spotkania: Węgry – Francja i Portugalia – Niemcy.

Trzy mecze Euro 2020 zostaną rozegrane w sobotę 19 czerwca

Hiszpania – Polska to spotkanie, które najbardziej interesuje kibiców nad Wisłą

Swoje mecze zagrają też zespoły z grupy śmierci

Rozpiska Euro 2020: 19 czerwca

Sobota 19 czerwca 2021 roku to bardzo ważny dzień dla polskich kibiców. Reprezentacja Polski zmierzy się na Estadio La Cartuja w Sewilli z Hiszpanią. Biało-czerwoni nie będą faworytem tego meczu, ale jeżeli nie zdobędą chociaż punktu, odpadną z Euro 2020 już po fazie grupowej. W piątek Szwecja pokonała Słowację 1:0, a to oznacza, że Polacy, aby przedłużyć marzenia o awansie do 1/8 finału muszą ugrać przynajmniej punkt w sobotnim meczu.

Dzisiaj zakończy się druga kolejka fazy grupowej. Od niedzieli spotkania w tej samej grupie będą rozgrywane o jednej godzinie. Polacy zmagania grupowe zakończą 23 czerwca meczem ze Szwecją. Wtedy poznamy też komplet uczestników 1/8 finału i wszystkie pary.

Dzisiejsze mecze na Euro

W sobotę 19 czerwca na boiskach zobaczymy reprezentacje:

Węgier

Francji

Portugalii

Niemiec

Hiszpanii

Polski

To ostatnie spotkania drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2020. Zobaczymy jeden mecz grupy E (Hiszpania – Polska) oraz dwa spotkania grupy F (Węgry – Francja oraz Portugalia – Niemcy).

Euro 2020. Mecz Węgry – Francja

Węgrzy zostawili po sobie dobre wrażenie w pierwszej kolejce. Wprawdzie przegrali z Portugalią 0:3, ale wszystkie gole stracili w końcówce spotkania. Madziarzy byli chwaleni za swoją postawę i podobnej spodziewaja się ich kibice także w meczu z Francją. Wiadomo, że to mistrzowie świata będą mieli inicjatywę i każdy inny wynik niż ich zwycięstwo będzie sensacją.

Francja w pierwszej kolejce odniosła bardzo ważne zwycięstwo nad Niemcami (1:0). Trójkolorowi mieli przewagę, lepsze sytuacje i gdyby byli nieco bardziej skuteczni, ich dorobek bramkowy mógłby być znacznie okazalszy. Francuzi liczą oczywiście na swoje największe gwiazdy. Kylian Mbappe i Antoine Griezmann znowu mogą poprowadzić swoją drużynę do kolejnego zwycięstwa.

Węgry Francja 12.5 5.50 1.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. czerwca 2021 10:05 .

Euro 2020. Mecz Portugalia – Niemcy

Reprezentacja Portugalii, która broni tytułu mistrza Europy, świetnie weszła w turniej. Wprawdzie męczyła się długo z Węgrami, ale ostatecznie w końcówce zaaplikowała im trzy gole i zainkasowała cenne trzy punkty. Popis dał Cristiano Ronaldo. Zdobywając dwa gole stał się najlepszym strzelcem w historii mistrzostw Europy. W najbliższym spotkaniu poprzeczka wędruje znacznie wyżej i rywalem piłkarzy Fernando Santosa będą Niemcy – jeden z najbardziej utytułowanych zespołów świata.

Joachim Loew żegna się po Euro 2020 z reprezentacją Niemiec, ale chciałby zostać jak najlepiej zapamiętany, dlatego zależy mu na sukcesie. Punktowanie w grupie śmierci nie jest jednak prostą sprawą, o czym przekonał się w pierwszej kolejce, przegrywając z Francją 0:1. Niemcy zechcą powalczyć na Allianz Arenie w Monachium o pełną pulę.

Portugalia Niemcy 3.35 3.32 2.40 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. czerwca 2021 10:30 .

Euro 2020. Mecz Hiszpania – Polska

Na ten mecz czeka cała Polska. Hiszpania jest zdecydowanym faworytem i mało kto wierzy w sukces Biało-czerwonych. Jednak dopóki piłka w grze… Nasza kadra zawaliła sprawę w pierwszej kolejce fazy grupowej, przegrywając ze Słowacją 1:2. Pozostałe wyniki tak się ułożyły, że jeżeli nie urwiemy choćby punktu gospodarzom sobotniego meczu, po meczu ze Szwecją pakujemy się do domu.

Hiszpania także nie zachwyciła, a właściwie nie zapunktowała. Grała lepiej, kontrolowała spotkanie, stwarzała wiele okazji podbramkowych, ale zabrakło kropki nad i. Ostatecznie skończyło się bezbramkowym remisem ze Szwecją, co było większym sukcesem dla Skandynawów niż dla ekipy Luisa Enrique. La Furia Roja będzie się chciała teraz odkuć.

Hiszpania Polska 1.42 5.00 9.40 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. czerwca 2021 11:01 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin