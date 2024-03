Dawidowicz: Dobrze, że Szczena obronił, bo byłem następny do strzelania

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Reprezentacja Polski nie zawiodła i wywalczyła bilet na Mistrzostwa Europy

Spotkanie z Walią w wyjściowym składzie rozpoczął Paweł Dawidowicz

28-latek ma nadzieję, że Biało-Czerwoni będą czarnym koniem turnieju

Paweł Dawidowicz na gorąco po awansie na EURO 2024

Reprezentacja Polski w serii jedenastek okazała się lepsza od Walii i dzięki temu zameldowała się na Mistrzostwach Europy. W pierwszym składzie naszej drużyny ponownie zagrał Paweł Dawidowicz, który po ostatnim gwizdku na antenie “TVP Sport” udzielił krótkiego wywiadu Hubertowi Bugajowi.

– W trakcie meczu byłem bardzo skoncentrowany, skupiałem się na spotkaniu i o niczym innym nie myślałem. Co do konkursu rzutów karnych, to dobrze, że Szczena obronił, bo byłem następny do strzelania (śmiech – przyp. red.) – powiedział uśmiechnięty Paweł Dawidowicz.

– Cieszymy się! Po to tutaj przyjechaliśmy, żeby wygrać i fajnie, że się udało. Jeżeli ktoś gra dobrze w klubie, to myślę, że tak samo dobrze będzie grał w reprezentacji. Wszystko jeszcze przed nami, wylosowaliśmy fajną grupę, nic tylko być czarnym koniem turnieju – dodał obrońca.