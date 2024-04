Michał Probierz obserwuje piłkarza z MLS. Kandydat do wyjazdu na Euro?

Michał Probierz wybrał się do Stanów Zjednoczonych, aby obejrzeć występ Mateusza Bogusza w MLS. Zawodnik Los Angeles FC może być kandydatem do wyjazdu na Euro 2024 - poinformował Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

Walka o wyjazd na Euro

Trwa żmudny proces selekcjonowania piłkarzy, którzy pojadą na Euro 2024. Michał Probierz zaznaczał, że będzie chciał wprowadzić do kadry stabilizację, jednak niewykluczone, że pojawią się w niej kolejne nowe twarze. Selekcjoner sam przyznał niedawno, że na szerokiej liście obserwowanych zawodników znajdują się aż 114 nazwiska. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich jest Mateusz Bogusz, występujący na co dzień w Los Angeles Galaxy.

Według najnowszych informacji, które na antenie Kanału Sportowego przekazał Mateusz Borek, selekcjoner ma obecnie przebywać w Stanach Zjednoczonych. Powodem jego wizyty jest obserwacja wspomnianego wyżej piłkarza, który prezentuje się w MLS coraz lepiej. Bogusz jest środkowym pomocnikiem, a jak wiadomo, jest to pozycja na której w ostatnim czasie wciąż poszukiwano alternatyw.

Bogusz kandydatem?

– Dostałem informację, że Michał Probierz jest za oceanem. Trener poleciał oglądać Mateusza Bogusza i osobiście się z nim spotkać. Jest to dzisiaj realny kandydat do tego, żeby powołać go do reprezentacji Polski – poinformował Mateusz Borek.

„Dostałem informację, że Michał Probierz jest za oceanem. Trener chyba poleciał spotkać się z Mateuszem Boguszem i go oglądać. To realny kandydat do powołania" pic.twitter.com/jGOZ7hNudM — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) April 24, 2024

Wielkim atutem Bogusza jest fakt, że regularnie gra on po 90 minut w barwach swojej drużyny. W przedostatnim meczu ligowym z Portland Timbers zdobył on nawet dwie bramki, ratując cenny punkt dla ekipy Los Angeles FC. Bogusz powołania do seniorskiej kadry nie otrzymał jeszcze nigdy. Występował za to w reprezentacjach młodzieżowych, rozegrał m.in. 18 spotkań w drużynie do lat 21. To właśnie stamtąd dobrze zna się z selekcjonerem Probierzem.