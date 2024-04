Wiadomo, gdzie reprezentacja Polski zagra towarzysko przed Euro

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Nie ma to jak na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski w marcu wywalczyła sobie prawo gry na Euro 2024 w Niemczech. “Biało-Czerwoni” pokonali najpierw Estończyków na własnym terenie, a w finale baraży okazali się lepsi po serii rzutów karnych od Walii i zakwalifikowali się na turniej. Droga na mistrzostwa Europy nie była łatwa, ale kibiców może cieszyć fakt, że czerwcowe zmagania znów przyniosą sporo emocji i z pewnością jeszcze więcej nadziei na dobry wynik naszych piłkarzy.

Niemniej aby dobrze wypaść na turnieju u naszych zachodnich sąsiadów, trzeba najpierw dobrze się przygotować. W tym ma pomóc wybór bazy w Niemczach – padło na obiekty Hannoverscheru Sportverein – oraz mecze kontrolne na naszym terenie. Już jakiś czas temu PZPN poinformował, że towarzysko zmierzymy się na początku czerwca z Ukrainą oraz Turcją. Oba te pojedynki będą dla zespołu Michała Probierza ostatnią szansą na sprawdzenie się w boju przed Euro.

Do tej pory nie było jednak wiadomo do końca, gdzie reprezentacja Polski będzie te spotkania rozgrywać. W latach ubiegłych przed wielkimi turniejami często przygotowywaliśmy się w różnych miejscach. Od Gdańska i Opalenicy, aż po Arłamów. Tym razem będzie jednak inaczej, bowiem cały proces – na co szczególnie naciskał selekcjoner – będzie miał miejsce w Warszawie. I to właśnie również w stolicy, a konkretnie na stadionie PGE Narodowym nasi piłkarze zmierzą się odpowiednio 7 czerwca z Ukrainą oraz trzy dni później, 10 czerwca z Turcją.

