SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash o braku powołania dowiedział się z mediów społecznościowych

Michał Probierz znów zaskoczył i wcześniej niż pierwotnie zakładano, ogłosił kadrę reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2024. Selekcjoner biało-czerwonych nie dość, że ogłosił skład na konferencji związanej z golfem, to na dodatek pominął jednego z kluczowych piłkarzy naszej drużyny. Matty Cash nie znalazł uznania w oczach trenera, a nadchodzące Euro będzie mógł oglądać jedynie przed telewizorem. Zaskakujące informacje dotyczące braku powołania dla obrońcy Aston Villi ujawnił ojciec piłkarza w rozmowie z portalem Sport.pl.

Stuart Cash podkreślił, że jego syn wyleczył już ostatnią kontuzję i był gotowy do gry w meczach towarzyskich z Turcją oraz Ukrainą. Co więcej, o braku powołania dowiedział się z mediów społecznościowych, bowiem wcześniej Michał Probierz nie kontaktował się z zawodnikiem.

– Wiem, że tydzień temu była wymiana informacji pomiędzy sztabem medycznym klubu i reprezentacji Polski. Nie wiem jednak, czy selekcjoner dostał informację, że Matty nie byłby w 100 procentach gotowy do gry, czy po prostu nie pasuje do koncepcji trenera. Być może za nim nie przepada albo jest to może jakaś polityczna decyzja? Tego, jak mówię, nie wiem, bo nikt się z nami nie kontaktował – powiedział ojciec Matty’ego Casha w rozmowie z Kacprem Sosnowskim z portalu Sport.pl.

– Przez ostatnie tygodnie Matty pracował bardzo ciężko, by znaleźć się w kadrze na Euro. Czuł, że nadawałby się do gry na czerwcowe mecze towarzyskie Polaków. Na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy – dodał Stuart Cash.

– Nikt ze sztabu do niego nie dzwonił, nie było żadnego kontaktu, żeby porozmawiać o powołaniu lub jego braku. Nie wiemy, jakie są powody tego, że Matty’ego nie ma w kadrze. O tym, że nie weźmie udziału w tym zgrupowaniu, dowiedział się dziś z portali społecznościowych – tłumaczył ojciec zawodnika.

Brak Matty’ego Casha na liście powołanych to nie jedyna niespodzianka. Zaskoczeniem może być również obecność w kadrze takich piłkarzy jak Taras Romańczuk, Paweł Bochniewicz czy Michał Skóraś. Po raz pierwszy przed szansą debiutu w seniorskiej reprezentacji stanie Kacper Urbański. Występy 19-latka na włoskich boiskach najwidoczniej przykuły uwagę Michała Probierza.