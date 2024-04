SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski ekspertem TVP Sport na EURO 2024

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że prestiżowy turniej w Niemczech zostanie rozegrany w dniach 14 czerwca – 14 lipca. Prawa do transmitowana meczów najbliższego EURO posiada telewizja TVP Sport, która kompletuje redakcję na to wydarzenie. Nowymi ekspertami stacji ostatnio zostali m.in. Łukasz Piszczek oraz Łukasz Fabiański, a teraz dołączył do nich kolejny były reprezentant Polski.

TVP Sport w piątek po południu poinformowało w mediach społecznościowych, że podczas Mistrzostw Europy na antenie będzie można posłuchać opinii również Jakuba Błaszczykowskiego. Zasłużeni piłkarze będą mieli zatem możliwość sprawdzenia się w zupełnie nowej roli, choć Łukasz Piszczek miał już okazję pracować przy okazji spotkań Bundesligi i Premier League w redakcji Viaplay.

Kuba karierę piłkarską zakończył 20 lipca 2023 roku. Jego ostatnim klubem była Wisła Kraków, której wcześniej pomógł wyjść z kłopotów finansowych. 38-latek, który grał na pozycji skrzydłowego, koszulkę z orzełkiem na piersi zakładał aż 109 razy i strzelił 21 bramek. Jakub Błaszczykowski wcześniej występował natomiast dla Wolfsburga, Borussii Dortmund oraz Fiorentiny. Najlepszą formą prezentował w barwach BVB.

Kolejny Galacticos na Euro!



Fabiański, Piszczek… to nie koniec! Do drużyny TVP Sport na Euro 2024 dołącza Jakub Błaszczykowski 💪 pic.twitter.com/Goo1Wmvj48 — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 19, 2024