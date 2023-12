W sobotę reprezentacja Polski poznała już grupę, do której ma szansę awansować, jeżeli wygra baraże o grze na Euro 2024. Kibice mogą już powoli zacząć planowanie kupna biletów. Rzecz jasna, jeśli wierzą, że Biało-czerwoni awansują na główną imprezę.

IMAGO / Nico Herbertz Na zdjęciu: Oficjalna piłka Euro 2024

W sobotę odbyło się losowanie grup na Mistrzostwa Europy w Niemczech

Jeżeli reprezentacja Polski przejdzie zwycięsko przez baraże, zagra z Francją, Holandią i Austrią

Są już dostępne bilety na spotkania Euro 2024

Kiedy startuje sprzedaż biletów na Euro 2024?

W sobotni wieczór odbyło się losowanie grup na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Trudno powiedzieć, by reprezentacja Polski miała szczęście. Jej ścieżka barażowa trafiła do “grupy śmierci”, z takimi kadrami, jak Francja, Holandia i Austria. Rzecz jasna, będzie to problemem Biało-czerwonych dopiero, gdy zdołają wyjść zwycięsko z baraży. W półfinałach zmierzą się z teoretycznie znacznie słabszą Estonią, zaś w finale z triumfatorem starcia pomiędzy Walią a Finlandią.

Fani w kraju nad Wisłą wiedzą już zatem, jakie spotkania mogą ich (w najlepszym przypadku) interesować. Pierwsza pula biletów na Euro 2024 została udostępniona pomiędzy 3 a 26 października. Nic, jednak, straconego. Już od soboty, czyli od dnia losowania, wystartował drugi etap sprzedaży. W jego trakcie zostanie udostępniony do sprzedaży milion biletów.

Jeśli chodzi o cenę, większość z nich ma wynieść poniżej 60 euro (280 złotych). 270 tysięcy z nich ma być zaś najbardziej przystępna cenowo, bo ma wynieść zaledwie 30 euro (140 złotych). Najdroższe będą, rzecz jasna, wejściówki na finał. 10 tysięcy najtańszych z nich wyceniono na 95 euro. W kolejnych progach cena wzrasta do 300, 600 i kończy się na 1000, najdroższym bilecie całego turnieju.

Po wysłaniu zgłoszeń ma dojść do transparentnego losowania między wszystkimi kandydatami. Wszyscy mają mieć równe szanse na wygraną, niezależnie od momentu zgłoszenia swojej chęci wzięcia udziału w losowaniu. Od marca do kwietnia potrwa natomiast oficjalna odsprzedaż biletów.

Euro 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku.

