Barcelona martwi się o Yamala. W ogóle nie odpocznie

FC Barcelona martwi się o Lamine Yamala. Okazuje się, że utalentowany zawodnik ma pojechać na Euro 2024, a potem zagrać na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli spełni się ten scenariusz to 16-latek w ogóle nie odpocznie po sezonie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barca martwi się o Yamala

Młody gracz robi na boisku furorę

Latem ma pojechać na Euro i Igrzyskach

Rozchwytywany Lamine Yamal

Lamine Yamal w dalszym ciągu olśniewa fanów piłki nożnej na całym świecie, a szczególnie tych w Hiszpanii. 16-latek znakomicie spisał się podczas towarzyskiego meczu z Brazylią na początku tygodnia, co z pewnością zostało zauważone przez przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej.

Yamal wrócił do Barcelony na pozostałą część sezonu, ale zapowiada się na to, że młodzieżowca czeka pracowite lato. O ile nie wystąpią jakiekolwiek kontuzje, będzie on przebywał w Niemczech na Euro 2024, a następnie w Paryżu, ponieważ federacja chce, aby znalazł się w kadrze Hiszpanii na Igrzyska Olimpijskie – donosi serwis Relevo.

W artykule zauważono, że Barcelona jest świadoma zamiarów działaczy i wyraża zaniepokojenie. To całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę negatywne skutki, z jakimi zmagał się Pedri w 2021 roku po występie na dwóch wielkich turniejach.