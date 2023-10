Reprezentacja Włoch do ostatnich kolejek eliminacji musi walczyć o bezpośredni awans na Euro, a w przypadku niepowodzenia zagra w barażach, które w ostatnim czasie dwukrotnie przez Italię zostały przegrane. Jednak Luciano Spalletti nie obawia się demonów z przeszłości.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti jest przekonany o sile reprezentacji Włoch

Selekcjoner przekonuje, że jego zespół nie musi się obawiać żadnego rywala

Squadra Azzurra walczy o bezpośredni awans na Euro 2024

Spalletti wierzy w awans reprezentacji Włoch na Euro 2024

Reprezentacja Włoch przegrała we wtorek z Anglią mecz eliminacji Euro 2024 i spadła na trzecie miejsce w swojej grupie tracąc trzy punkty do drugiej Ukrainy. W listopadzie obie drużyny spotkają się w decydującym starciu, jednak Squadra Azzurra jest w uprzywilejowanej sytuacji, bo ma o jeden mecz do rozegrania więcej, a jej rywalem będzie Macedonia Północną.

Włosi potrzebują wygranej z Ukrainą lub przynajmniej remisu, jeśli wcześniej pokonają Macedonię Północną. W przeciwnym razie o awans będą walczyć w barażach, a włoskie media już przypomniały mecze ze Szwecją przed mundialem w Rosji i z Macedonią Północną przed mistrzostwami w Katarze. Dwukrotnie Italia przegrała te rywalizacje i mundial oglądała przed telewizorem.

– Nie boję się tego i byłbym zaskoczony, gdyby moi gracze się tego bali. Mamy jakość, aby walczyć z każdym. W meczu z Anglią mieliśmy dobre momenty. Czasami musimy być bardziej cierpliwi. Z pewnością nadal będziemy chcieli grać w swoim stylu i wszystko jest w naszych rękach – przyznał Spalletti.

