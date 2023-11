IMAGO / Paweł Wójcik / Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami w eliminacjach do EURO

Tym samym “Biało-Czerwoni” stracili szanse na bezpośredni awans

Po spotkaniu Robert Lewandowski udzielił wywiadu stacji TVP Sport

Robert Lewandowski skomentował mecz z Czechami

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór mierzyła się z Czechami. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 1:1. Tym samym “Biało-Czerwoni” stracili szanse na bezpośredni awans na EURO. Po meczu o swój komentarz został poproszony Robert Lewandowski. Kapitan w rozmowie z TVP Sport przyznał, że drużyna zaprezentowała się całkiem dobrze.

– Oczywiście, że staraliśmy się zrobić wszystko. Czy to wystarczyło? No nie, bo to tylko remis. Oczywiście z przebiegu gry widać było dobrą grę z naszej strony. Rozgrywaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, przegrywaliśmy z jednej strony na drugą, dochodziliśmy do pola karnego. Ale tam już brakowało tego ostatniego podania, wrzutki, strzału z dystansu. Czesi oczywiście bardzo dobrze blokowali te próby i ciężko było znaleźć tę przestrzeń. Przejście z tej fazy defensywnej do ofensywnej pod pole karne naprawdę wyglądało nieźle. Oczywiście remis to dziś za mało – powiedział.

– To nie było tak, że Czesi atakowali, stwarzali sobie sytuacje. Oczywiście my też zbyt dużo tych sytuacji nie mieliśmy, ale gdzieś byliśmy blisko pola karnego i gdzieś czasami nie mogliśmy znaleźć tej przestrzeni na dogranie tej piłki, na wykończenie sytuacji. Dużo dziś pozytywów widzę, jesteśmy też rozczarowani jeśli chodziło o całe eliminacje. A dziś była taka próba ratowania tego, co przez te eliminacje od początku nie funkcjonowało. Ciężko te mecze niektóre wyglądały. Jeśli chodzi o dzisiejszy to widać ten progres. W tej chwili musimy się skupić tylko na tych barażach – dodał kapitan reprezentacji Polski.

