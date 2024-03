IMAGO / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Michał Probierz

Dawidowicz doznał urazu w niedzielnym meczu

Wygląda jednak na to, że nie jest on poważny

Probierz wypowiedział się na jego temat

Probierz przekazał dobre wieści ws. występu Dawidowicza

Paweł Dawidowicz urazu doznał w niedzielnym meczu ligowym z AC Milan. Polak opuścił plac gry w drugiej połowie, a jego występ w zbliżającym się spotkaniu reprezentacji Polski z Estonią stanął pod znakiem zapytania. Następnie pojawiły się informacje, że obrońca przyjedzie na zgrupowanie. Teraz nowe wieści w tej kwestii powiedział Michał Probierz.

– Jeszcze wczoraj wydawało się, że Paweł Dawidowicz nie będzie do dyspozycji, ale sztab medyczny w porozumieniu ze sztabem medycznym z Werony doszli do wniosku, że Paweł prawdopodobnie będzie mógł grać. Stawiamy go na nogi, by tak się stało, ale wszystko okaże się przed meczem – przyznał Michał Probierz.

Barażowy mecz Polska – Estonia odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 marca. Początek spotkania o godzinie 20:45. Jeśli Biało-czerwoni wyjdą zwycięsko z tego pojedynku to w finale zmierzą się z wygranym pary Walia – Finlandia.

Zobacz również: Robert Lewandowski o powrocie do formy. Wyjaśnił, jakich zmian dokonał