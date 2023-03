Jeśli wierzyć serwisowi Transfermarkt, Fernando Santos w meczu z Czechami już 159. raz z rzędu zdecydował się na taktykę z czwórką obrońców. Ta liczba obejmuje dosłownie wszystkie spotkania, jakie rozegrał jako selekcjoner - Grecji, Portugalii i Polski. Przesłanki, by zrobić wyjątek i odejść od tej taktyki są dziś jednak ogromne. Pytanie, czy na tyle silne, by Santos złamał swoją żelazną zasadę.

Fernando Santos dosłownie zawsze ustawia swoje drużyny czwórką z tyłu

Fala kontuzji oraz wątpliwa forma innych kadrowiczów każe przynajmniej się zastanowić, czy ma sens trwanie w tym ustawieniu

Mecz Polska – Albania w poniedziałek o godz. 20:45

Polska – Albania. Jakim składem wyjdziemy?

Dzień przed meczem z Albanią Fernando Santos nie krył szoku, o jaki postarali się kadrowicze w meczu z Czechami. Mówił, że nigdy w karierze nie zdarzyło u się tak szybko przegrywać dwoma bramkami, a pytanie o zmiany w składzie skwitował krótkim: na teraz nie mam nawet 90 proc. tego składu w głowie. Trudno zatem byłoby stworzyć tekst z informacją o składzie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zastanowić się, jak powinniśmy zagrać.

Nikt lepiej od Santosa nie wie, przed jakim problemem postawiły go kontuzje zawodników z linii obrony. Największy deficyt panuje wśród tych ustawianych skrajnie. Matty Cash zagrał zaledwie osiem minut z Czechami i zszedł z boiska z urazem, który wykluczył go z dalszego zgrupowania. Bartosz Bereszyński nie nawet dotrwał do pierwszego meczu. Cash został z konieczności zastąpiony Robertem Gumnym, Bereszyński – Michałem Karbownikiem. Obaj zaliczyli fatalne spotkania. Gumny wydawał się jednym z najgorszych piłkarzy na boisku, a niektóre z jego zachowań – opisane w poniższym tweecie – były wręcz absurdalne. Karbownik został zmnieniony w przerwie, a na lewej obronie zastąpił go Przemysław Frankowski, co było rozwiązaniem dalekim od optymalnego.

Pierwszy raz obejrzałem skrót po wczoraj. Wszyscy do dupy, jasne, ale jestem załamany Gumnym.



1) strata i totalny brak powrotu. Nic. Zero. Null. Nawet nie udaje. Oglądanie akcji z linii środkowej – od 4:12



2) ZERO próby zablokowania rywala w pk – 5:37https://t.co/cjKBVSWRzq — Przemek Langier (@plangier) March 25, 2023

I dziś już możemy powiedzieć, że optymalnych rozwiązań faktycznie nie ma. Jeśli Santos pozostanie przy ustawieniu z czwórką z tyłu, skaże się na granie piłkarzami, którzy albo zawiedli i nie jest powiedziane, że w trzy dni się “odkręcą”, albo takimi, którzy większą wartość pokazywali w innych sektorach boiska. Oczywiście wciąż da się zestawić taktykę na czterech obrońców – choćby po prawej stronie z Frankowskim, który grywa tak w Lens, a po lewej z Karbownikiem , Nicolą Zalewskim (który jednak nie jest lewym obrońcą, a w Romie ostatnio prawym wahadłowym) lub Tymoteuszem Puchaczem. Ale sam Portugalczyk musi się zastanowić, czy warto.

Frankowski i Zalewski więcej atutów wykazują jako wahadłowi. Do tego obaj są uniwersalni i mogą grać zarówno po lewej, jak i prawej stronie, co daje możliwość wymiany pozycji w trakcie meczu – zawsze stanowiący element zaskoczenia. Na tej pozycji mógłby też pomóc Michał Skóraś, który jako jeden z nielicznych w Pradze zanotował w miarę pozytywne wejście, a rola wahadłowego nie jest mu obca. Jeśli Santos chce dopasowywać taktykę do piłkarzy, jakich ma, a nie na odwrót, ustawienie z trzema stoperami wydaje się wręcz naturalne. Trójkę wybrałby z czterech nazwisk: Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior oraz Bartosz Salamon. Jednoznaczną trójkę bardzo trudno typować, bo trzeba by wejść w głowę Santosa, który musi odpowiedzieć na pytania, czy po tak dramatycznym meczu w Pradze potrzebuje świeżej krwi i odstawienia tych, którzy zawiedli (wtedy największą szansę na grę mieliby Dawidowicz i Salamon), czy jednak jest zwolennikiem dawania drugiej szansy, by zbyt szybko nie spalić zawodników (a wtedy zdecydowałby się na Bednarka i Kiwiora). Tego nie wiemy.

W linii pomocy pewne wydaje się odstawienie Karola Linettego, który zawiódł nie tylko w Czechach, ale generalnie rzadko kiedy potrafił udźwignąć ciężar gry w reprezentacji. Przy założeniu gry trójką obrońców, potrzebujemy trzech pomocników. Piotr Zieliński to pewniak. Całkiem możliwe, że po występie Krystiana Bielika, wyżej stoją dziś akcje Damiana Szymańskiego dającego dobrą zmianę w Pradze. Zestawienie mógłby uzupełnić Sebastian Szymański, który na inaugurację zagrał źle, ale będąc tam skrzydłowym, co wyraźnie mu nie służy i nigdy nie służyło.

Zostaje miejsce dla dwóch napastników, więc wydaje się, że te pozycje zajmą Robert Lewandowski i Karol Świderski. Natomiast nie ma co skreślać Krzysztofa Piątka, który goli nie strzela, ale w Salernitanie jest chwalony za jakość pracy na Boulaye Dię. Zresztą sam fakt, że Santos wysłał powołanie dla tego piłkarza najlepiej świadczy o tym, że coś w jego grze dostrzega.

Przy założeniu, że Santos zdecyduje się na trzech środkowych obrońców, skład mógłby wyglądać w ten sposób: Wojciech Szczęsny – Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Bartosz Salamon – Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Sebastian Szymański – Robert Lewandowski, Karol Świderski (Krzysztof Piątek).

A co jeśli na czwórkę?

Znając przywiązanie Santosa do czwórki obrońców, trzeba brać pod uwagę, że tak wybiegniemy na Albanię. Próba zestawienia jedenastki pod tę taktykę, jest jednak skrajnie loteryjna – zwłaszcza jeśli chodzi o parę stoperów oraz lewego obrońcę. Mogłoby to wyglądać tak:

Wojciech Szczęsny – Przemysław Frankowski, Paweł Dawidowicz (Jakub Kiwior), Jan Bednarek (Bartosz Salamon), Tymoteusz Puchacz (Michał Karbownik) – Michał Skóraś (Nicola Zalewski), Damian Szymański, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński – Sebastian Szymański – Robert Lewandowski.