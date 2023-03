Zmiana w kadrze reprezentacji Polski, powołanie dla stopera Lecha

Bartosz Salamon wraca do reprezentacji Polski. Środkowy obrońca Lecha Poznań został powołany przez Fernando Santos w związku z kontuzjami Jana Bednarka oraz Kamila Piątkowskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon ponownie założy koszulkę z orzełkiem na piersi

31-latek został powołany w związku z urazami Bednarka i Piątkowskiego

Stoper Lecha Poznań będzie miał okazję powiększyć swój dorobek 10 meczów w reprezentacji

Bartosz Salamon wraca do kadry narodowej

Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o zmianie w kadrze reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Na listę powołanych wpisany został Bartosz Salamon, a ma to związek z kontuzjami Jana Bednarka oraz Kamila Piątkowskiego.

Obaj środkowi obrońcy mają problemy zdrowotne, przejdą dodatkowe badania i nie wiadomo, czy ostatecznie będą do dyspozycji selekcjonera Fernando Santosa. Portugalczyk postanowił się zabezpieczyć i powołał lidera defensywy Lecha Poznań. Dla 31-letniego stopera to powrót do kadry narodowej.

🆕 Bartosz Salamon wraca do reprezentacji! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2023

Bartosz Salamon w reprezentacji Polski zadebiutował w 2013 roku, kiedy to Biało-Czerwoni towarzysko mierzyli się z San Marino (5:0). Były zawodnik AC Milanu czy SPAL Ferrara do tej pory w koszulce drużyny narodowej rozegrał 10 meczów. Obrońca nie pojechał na mundial do Kataru z powodu kontuzji.

Reprezentacja Polski w marcowych spotkaniach eliminacji EURO 2024 zagra z Czechami na wyjeździe (24.03) i z Albanią u siebie (27.03).