IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Gavi

W FC Barcelonie panuje obecnie plaga kontuzji

Gavi nie wziął udziału w poniedziałkowym treningu reprezentacji Hiszpanii

19-latek musiał się jednak tylko zregenerować po niedzielnym spotkaniu z Granadą (2:2)

W Barcelonie trwa plaga kontuzji, ale Gavi do niej nie dołączył

W FC Barcelonie nie mają powodów do zadowolenia. Liczne kontuzje kluczowych zawodników przyczyniły się do utraty punktów w ostatnim czasie. Z urazami walczą obecnie Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Robert Lewandowski czy Jules Kounde. Dlatego też kibice Dumy Katalonii zadrżeli, gdy Mundo Deportivo poinformowało, że Gavi nie wziął udziału w treningu reprezentacji Hiszpanii.

19-letni pomocnik pojawił się w poniedziałek w Las Rozas, ale po przemowie selekcjonera de la Fuente wrócił do szatni. Wspomniane źródło uspokaja jednak fanów gracza. Musiał on jedynie zregenerować się po niedzielnym, wyczerpującym spotkaniu Blaugrany z Granadą (2:2). Z zespołem nie trenował też Mikel Merino, który akurat dopiero wraca do pełni zdrowia.

Gavi rozegrał w tym sezonie 11 spotkań dla Blaugrany. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Czytaj więcej: Sześciu kontuzjowanych w Barcelonie. Który z nich zdąży na El Clasico?

Norwegia Hiszpania 4.40 3.60 1.81 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2023 08:17 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin