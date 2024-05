fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Lewandowski nie przyjął zmiany najlepiej

Robert Lewandowski radzi sobie w tym sezonie gorzej niż w debiutanckim, ale wciąż jest najskuteczniejszym piłkarzem Barcelony. Ma jednak niewielkie szanse na zdobycie korony króla strzelców La Liga, bowiem do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki, a liderujący w tej klasyfikacji Artem Dovbyk uzbierał do tej pory trzy bramki więcej.

Podczas poniedziałkowego meczu z Realem Sociedad Lewandowski nie zdołał poprawić swojego dorobku. Miał spory udział przy golu na 1-0 autorstwa Lamine Yamala, gdyż to on rozpoczął akcję fantastycznym podaniem do Ilkaya Gundogana.

Xavi Hernandez zdecydował się zdjąć Polaka w 76. minucie spotkania. Zawodnik nie przyjął tego najlepiej, zwłaszcza, że w doliczonym czasie gry Barcelona otrzymała rzut karny, który najprawdopodobniej to on by wykonał. Stracił więc okazję, aby zbliżyć się do Dovbyka.

Media dostrzegły zmianę nastawienia Xaviego, który ściągał Lewandowskiego z boiska w trzech ostatnich meczach, a wcześniej raczej trzymał go do ostatniego gwizdka. Skąd decyzja szkoleniowca Barcelony?

– Rozumiem piłkarzy, też się złościłem, kiedy mnie zdejmowali. Jako trener muszę myśleć o zespole. W tamtym momencie brakowało nam intensywności, pracy w pressingu, dlatego zdecydowałem się na zmiany. To kwestia taktyczna, nie jest to nic personalnego. Myślę tylko o zespole – wyjaśnił opiekun Blaugrany.

Xavi i Lewandowski będą ze sobą współpracować również w kolejnym sezonie, bowiem obaj zostają w stolicy Katalonii.

