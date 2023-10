IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Sześciu piłkarzy Barcelony jest kontuzjowanych

Tylko trzech z nich wróci na El Clasico

Lewandowski prawdopodobnie ominie wielki hit La Liga

Kiedy wrócą kontuzjowani piłkarze FC Barcelony?

W zaplanowanym na 28 października El Clasico może zabraknąć kilku ważnych zawodników FC Barcelony. Każdy z nich jest na różnym etapie powrotu do zdrowia i mają bardzo zróżnicowane prawdopodobieństwo wystąpienia przeciwko Realowi Madryt, który obecnie jest liderem La Liga.

Jules Kounde był jednym z wyróżniających się piłkarzy Barcelony w tym sezonie, ale doznał urazu w meczu z Granadą i wypadł z gry na około pięć tygodni. W jego przypadku nie ma nawet cienia możliwości, by był gotów na mecz z Królewskimi.

Robert Lewandowski nabawił się kontuzji w pojedynku z FC Porto. Polak z gry wypadł na około miesiąc. Jego udział w El Clasico nie jest całkowicie wykluczony, ale jest mało prawdopodobny. W przypadku De Jonga oficjalnie nie podano daty jego powrotu do gry, ale występ w starciu z Realem również wydaje się być niemożliwy.

Dużo lepsze rokowanie są natomiast względem Pedriego, Yamala i Raphinhy. Pierwsza dwójka powinna być gotowa do gry już po przerwie na mecze reprezentacji, z kolei Brazylijczyk ma spore szanse, by by wrócić na rywalizację z Realem. Obecnie uważa się, że Xavi będzie mógł skorzystać z jego usług w tym hitowym pojeydnku.

