Reprezentacja Norwegii straciła już szansę na udział nawet w barażach o Euro 2024. Wszystko przez zwycięstwo Rumunii nad Izraelem. Oznacza to również kolejny wielki turniej bez Erlinga Haalanda.

IMAGO / Newspix / Jacek Prondzynski Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia nie ma już szans nawet na baraże w eliminacjach do Euro 2024

Skandynawowie nie byli na wielkiej imprezie od 23 lat

Oznacza to, że również Erling Haaland będzie miał utrudnione zadanie w walce o Złotą Piłkę

Euro bez Haalanda

Reprezentacja Norwegii swój mecz rozegra dzisiaj i będzie to starcie z mającą już zagwarantowany awans Szkocją. Jednak również dla Norwegów będzie to spotkanie już bez większej wagi. Bowiem Skandynawowie stracili szansę na grę nawet w barażach eliminacji Euro 2024, bowiem Rumunia pokonała Izrael. Oznacza to, że seria bez wielkiej imprezy z udziałem Norwegów trwa od 23 lat.

Jednocześnie jest to również wielki cios dla indywidualnych osiągnięć Erlinga Haalanda, który nie będzie mógł wziąć udziału w tym turnieju. Raczej utrudni to zdecydowanie 23-latkowi walkę o Złotą Piłkę, bo w takim rozdaniu zdecydowanie rosną akcje Kyliana Mbappe, który zapewnił sobie z Francją udział w turnieju w Niemczach.

Czytaj więcej: Kolejny kadrowicz opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski