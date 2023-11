IMAGO / Paweł Andrachiewicz / Newspix Na zdjęciu: Paweł Bochniewicz

Bochniewicz doznał urazu w meczu z Czechami

Obrońca opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski

Lepsze wieści nadchodzącą w przypadku Zielińskiego i Świderskiego

Bochniewicz będzie kontynuował leczenie w klubie

Paweł Bochniewicz po długiej przerwie wrócił do reprezentacji Polski i dostał szansę od Michała Probierza występu od pierwszej minuty w meczu z Czechami. Obrońca Heerenveen nie dokończył jednak tego pojedynku z powodu kontuzji, a teraz okazało się również, że z tego powodu opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski.

– Paweł ucierpiał w wyniku jednego ze starć w trakcie spotkania z Czechami. Ma objawy rwy kulszowej i przechodzi terapię, która ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do treningów. Leczenie będzie kontynuował w klubie – przyznał Jaroszewski cytowany przez serwis Łączy Nas Piłka. Wcześniej zgrupowanie opuścili już Mateusz Łęgowski oraz Patryk Peda, którzy dołączyli do reprezentacji Polski U21, która rozegra mecz eliminacji mistrzostw Europy z Niemcami.

W piątkowym starciu nie zagrał natomiast Piotr Zieliński, co było sporym zaskoczeniem. Pomocnik Napoli zmaga się z chorobą. – Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie – mówił doktor kadry.

Sporo także mówiło się o stanie zdrowia Karola Świderskiego. Z napastnikiem jest już jednak wszystko w porządku i on również, podobnie jak Piotr Zieliński, nie opuści zgrupowania reprezentacji Polski. – Karol w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł, co uniemożliwiło jego dalszą grę. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą.

Towarzyski mecz z Łotwą zostanie rozegrany 21 listopada. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Zobacz również: Świetne wieści dla Polski. Chorwacja bliżej awansu na Euro 2024