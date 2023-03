PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Reprezentacja Polski przegrała z Czechami, ale pokonała Albanię

Postawę Polaków skomentował Zbigniew Boniek

Były szef piłkarskiej federacji daje czas drużynie Fernando Santosa

Boniek daje czas Santosowi: zebrał kapitalny materiał

Trzy na sześć możliwych punktów po marcowych meczach ma na koncie reprezentacja Polski. Kadra Fernando Santosa podniosła się po porażce z Czechami i pokonała Albanię. Zbigniew Boniek podkreśla jak istotny był to triumf.

– Najważniejsze jest to, że po tej “czeskiej katastrofie” reprezentacja od razu zdobyła trzy punkty. Często jest tak, że po ciężkich meczach trudno się odbudować. Wygraliśmy, co jest bardzo potrzebne do awansu – mówi były szef PZPN-u na łamach Polskiej Agencji Prasowej.

– Z oceną trzeba się wstrzymać, dać nowemu trenerowi czas na pracę. Na pewno zebrał kapitalny materiał – rzekł Zbigniew Boniek, który zaleca zachowanie spokoju przy ocenie naszej kadry. – Ogólnie, oceniając po tych dwóch meczach całą kadrę, nie ma co płakać. Dajmy czas i zachowajmy spokój – przekonuje wiceprezydent UEFA.

