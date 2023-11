IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Sokol Cikalleshi

Mołdawia remisuję 1:1 z reprezentacją Albanii

Sytuacja reprezentacji Polski mocno się komplikuję

Albania przypieczętowała awans na Mistrzostwa Europy

Zwycięski remis Albanii

Reprezentacja Albanii dzięki remisowi 1:1 z Mołdawią zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Europy. Podopieczni Sylvinho zdobyli bramkę decydującą o awansie z rzutu karnego. W 25 minucie meczu sędzia wskazał na wapno, a Sokol Cikalleshi zamienił jedenastkę na gola.

Na wyrównujące trafienie Mołdawii musieliśmy czekać aż do końcówki meczu. W 87 minucie najpierw Damascan z czterech metrów trafił w słupek, a chwilę później Vladislav Baboglo doprowadził do remisu, strzelając wyrównującą bramkę. Tym samym przedłużył szansę swojej reprezentacji na awans do Mistrzostw Europy.

Remis w meczu Mołdawia – Albania jeszcze bardziej komplikuję szansę “Biało-Czerwonych” na bezpośredni awans. Podopieczni Michała Probierza muszą wygrać dzisiejszy mecz z Czechami i liczyć na to, że za kilka dni w meczu Czechy – Mołdawia padnie remis. Tylko taki rezultat da reprezentacji Polski bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy w Niemczech.

Mołdawia 1-1 Albania

25′ Cikalleshi (rzut karny)

87′ Baboglo

Mołdawia: Railean – Revenco (Cojocaru 46′), Craciun, Baboglo, Posmac, Reabciuk – Motpan (Damascan 69′), Rata – Caimacov (Cojocari 76′), Nicolaescu (Stina 76′), Postolachi

Albania: Berisha – Hysaj, Ismajili, Djimsiti, Mitaj – Bajrami (Gjasula 80′), Ramadani, Asllani – Seferi, Asani (Muja 90+2′) – Cikalleshi (Daku 62′)