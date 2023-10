IMAGO/ Marcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ruch Chorzów

Znamy rozstrzygnięcia Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę 35 projektów, które otrzymają wsparcie

W tej grupie znalazł się m.in. Ruch Chorzów, który dostanie środki na przebudowę stadionu

Ruch Chorzów może liczyć na znaczne wsparcie

Edycja 2023 Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu właśnie została rozstrzygnięta. Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie poinformowało o tym, które wnioski zakwalifikowano do dofinansowania na łączną kwotę blisko 1,2 miliarda złotych.

– Na inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu, które pozwolą reprezentantom kadr narodowych przygotowywać się do największych światowych imprez na absolutnie topowym poziomie, przeznaczamy aż 1,2 mld zł. Wsparcie sportowców, którzy występują z orzełkiem na piersi, przysparzając Polakom wielu powodów do dumy, to jeden z naszych priorytetów – stwierdził minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Dofinansowanie nie ominęło także klubów PKO BP Ekstraklasy. Ogromne pieniądze otrzyma Ruch Chorzów, który na projekt “Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, obejmująca rozbudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” pozyska dokładnie 103 939 024 zł.

To czwarta najwyższa kwota w zestawieniu – Ruch wyprzedza tylko “Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej – I etap inwestycji (304 264 318 zł), “Rozbudowa ośrodka biegowo-biathlonowego na Kubalonce w COS-OPO w Szczyrku (260 892 344)” i “Budowa hali widowiskowo-sportowej Politechniki Białostockiej (105 733 601)”.