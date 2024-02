W niedzielę odbędą się 70. Derby Łodzi. Mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco m.in. przez fakt, że ŁKS, który jest gospodarzem tego starcia ogłosił właśnie sold out wszystkich biletów.

IMAGO / RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS właśnie ogłosił sold out na 70. Derby Łodzi

Te odbędą się już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30

Na stadionie zasiądzie prawie 16 tysięcy kibiców obu ekip

Atmosfera? Top!

Już w najbliższą niedzielę 18 lutego o godzinie 17:30 w Łodzi zapłoną serca wszystkich sympatyków piłki nożnej. A to za sprawą 70. derbów miasta, które zostaną rozegrane na stadionie ŁKS-u. Beniaminek, który znajduje się w słabym, a nawet fatalnym ligowym położeniu podejmie zespół Widzewa, który choć też ma swoje problemy, to jest w tym starciu faworytem.

Jednak na przebieg rywalizacji wpływ mogą mieć nieco inne czynniki, niż w “normalnym” meczu PKO Ekstraklasy. Derby rządzą się swoimi prawami i być może doping fanów ŁKS-u poniesie piłkarzy ku zwycięstwo. A atmosfera zapowiada się fantastycznie, bowiem klub poinformował właśnie o wyprzedaniu wszystkich biletów na to spotkanie. Oznacza to, że mamy tzw. sold out. Z wysokości trybun 70. Derby Łodzi obejrzy niecałe 16 tysięcy fanów, bowiem gości wspierać będzie około 900 osobowa grupa kibiców.

