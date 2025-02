PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kurminowski

Zagłębie kontra Lechia – mecz za “sześć punktów”

Zagłębie Lubin balansuje na granicy strefy spadkowej. Marcin Włodarski i spółka po ostatniej kolejce zepchnęli do niej Puszczę Niepołomice. Teraz Miedziowi znów zagrają jako ostatni w kolejce, więc będą znali wyniki swoich rywali. To może ich dodatkowo zmobilizować do drugiego zwycięstwa z rzędu.

Lechia Gdańsk pozostaje niepokonana w 2025 roku, chociaż terminarz był niezwykle wymagający. Na drodze beniaminka stanęli Motor Lublin i Lech Poznań, a mimo to John Carver wywalczył cztery na sześć punktów. Tym samym gdańszczanie kontynuują pościg, który ma zakończyć się przedłużeniem pobytu w Ekstraklasie.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Zagłębia

Remis

Wygrana Lechii Wygrana Zagłębia 42%

Remis 25%

Wygrana Lechii 33% 12+ Votes

Ostatnie mecze Zagłębia i Lechii

Miniona kolejka okazała się przełomowa dla Zagłębia, które wygrało 2:1 z Puszczą Niepołomice na wyjeździe, tym samym zdobywając pełną pulę punktów po raz pierwszy od trzech miesięcy. Tak długiej przerwy w wygrywaniu meczów nie miała Lechia, która rok zakończyła triumfem ze Śląskiem Wrocław. Po wznowieniu rozgrywek gdańszczanie zapunktowali z Motorem Lublin i Lechem Poznań.

Mecze drużyny Zagłębie Lubin Puszcza Niepołomice 1 Zagłębie Lubin 2 Pogoń Szczecin 1 Zagłębie Lubin 0 Zagłębie Lubin 0 Legia Warszawa 3 Cracovia 1 Zagłębie Lubin 1 Zagłębie Lubin 1 Motor Lublin 2 Mecze drużyny Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 1 Lech Poznań 0 Motor Lublin 1 Lechia Gdańsk 1 Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0 GKS Katowice 2 Lechia Gdańsk 0 Lechia Gdańsk 0 Pogoń Szczecin 3

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Zagłębie – Lechia

STS przygotował ciekawą ofertę na mecze 21. kolejki Ekstraklasy. Stawiając zaledwie 2 zł na zwycięzcę dowolnego spotkania można poza wygraną z kuponu otrzymać dodatkowy bonus 200 zł. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Zagłębie – Lechia Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Historia spotkań Zagłębia i Lechii

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi drużynami padł wynik 1:1. To Lechia otworzyła wynik spotkania, w którym Zagłębie do remisu doprowadziło w ostatnim kwadransie gry. Poprzednia wizyta gdańszczan w Lubinie zakończyła się ich triumfem 3:0.

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Marcin Włodarski Lechia Gdańsk John Carver Zagłębie Lubin Marcin Włodarski 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-2-1 4-3-2-1 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 4 Damian Michalski 11 Arkadiusz Woźniak 14 Ludvig Fritzson 20 Mateusz Dziewiatowski 24 Krzysztof Kolanko 25 Michał Nalepa 26 Jakub Kolan 27 Bartłomiej Kłudka 34 Michal Matys 4 Andrei Chindris 5 Iwan Żelizko 6 Karl Wendt 16 Louis D’Arrigo 21 Michal Glogowski 29 Bogdan Sarnavskiy 33 Tomasz Wojtowicz 42 Adam Kardaś 79 Kacper Sezonienko 81 Kacper Gutowski 94 Loup Diwan Gueho

Zagłębie – Lechia: kontuzje i zawieszenia

Po stronie gospodarzy możliwe są dwie absencje. Z problemami zdrowotnymi zmagają się Mateusz Grzybek i Adam Radwański. Podobnie jest u gości, którym prawdopodobnie nie pomogą Iwan Żelizko i Carlos Mena.

Kontuzje i zawieszenia Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Cyprian Popielec Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2025 Wojciech Szafranek Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2025

Przewidywania bukmacherów

Według bukmacherów poniedziałkowy mecz z kompletem punktów powinno skończyć Zagłębie Lubin. Współczynnik na to zdarzenie wynosi 1.90 u bukmachera STS. Kurs na to, że zwycięsko z tej rywalizacji wyjdzie Lechia Gdańsk to 3.75. Niewiele niżej wyceniono ewentualny remis – 3.50.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 1.95 3.70 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2025 09:26 .