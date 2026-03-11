Wisła Płock zmieni trenera?! Oto możliwy następca

11:33, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Wisła Płock ma na swoim koncie pięć porażek z rzędu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Mariusza Misiury. Na kanale Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk zdradził, że niewykluczone, że Nafciarze zdecydują się na zmianę trenera. Kandydatem może być Adam Majewski.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
Tomasz Folta / PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Adam Majewski może zastąpić Mariusza Misiurę w Wiśle Płock

Wisła Płock po rundzie jesiennej była liderem PKO BP Ekstraklasy. Drugą część sezonu zaczęli od zwycięstwa z Rakowem Częstochowa (2:1), ale potem było już tylko gorzej. Obecnie na swoim koncie mają serię pięciu porażek z rzędu. Nafciarze przegrywali m.in. z Arką Gdynia (0:3), Legią Warszawa (1:2) czy Widzewem Łódź (0:2). Pod znakiem zapytania stoi więc przyszłość Mariusza Misiury.

Na kanale Meczyki.pl poruszono wątek posady 44-letniego szkoleniowca. Tomasz Włodarczyk uważa, że trener musi liczyć się z ewentualnym zwolnieniem. Przedstawił nawet możliwego kandydata na jego miejsce, a konkretnie Adama Majewskiego.

Myślę, że trener może się obawiać, że na zasadzie wstrząsu, ktoś w Płocku będzie myślał, że może za ten spust pociągnąć, bo jest jeden kandydat – Adam Majewski, były selekcjoner kadry U21 – mówił Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

Misiura pracuje w Wiśle Płock od czerwca 2024 roku. To pod jego wodzą Nafciarze wrócili do Ekstraklasy. Wcześniej prowadził Znicz Pruszków oraz Wartę Gorzów. Z kolei przymierzany do drużyny z Płocka, Adam Majewski pozostaje bez pracy, po tym, jak został zwolniony latem ubiegłego roku z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21.

Na ten moment Wisła Płock zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. W najbliższym czasie zmierzą się z Cracovią oraz Jagiellonią Białystok. Potem czeka ich chwila przerwy ze względu na przerwę reprezentacyjną.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź