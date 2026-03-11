Wisła Płock zmieni trenera?! Oto możliwy następca

Wisła Płock ma na swoim koncie pięć porażek z rzędu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Mariusza Misiury. Na kanale Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk zdradził, że niewykluczone, że Nafciarze zdecydują się na zmianę trenera. Kandydatem może być Adam Majewski.

Tomasz Folta / PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Adam Majewski może zastąpić Mariusza Misiurę w Wiśle Płock

Wisła Płock po rundzie jesiennej była liderem PKO BP Ekstraklasy. Drugą część sezonu zaczęli od zwycięstwa z Rakowem Częstochowa (2:1), ale potem było już tylko gorzej. Obecnie na swoim koncie mają serię pięciu porażek z rzędu. Nafciarze przegrywali m.in. z Arką Gdynia (0:3), Legią Warszawa (1:2) czy Widzewem Łódź (0:2). Pod znakiem zapytania stoi więc przyszłość Mariusza Misiury.

Na kanale Meczyki.pl poruszono wątek posady 44-letniego szkoleniowca. Tomasz Włodarczyk uważa, że trener musi liczyć się z ewentualnym zwolnieniem. Przedstawił nawet możliwego kandydata na jego miejsce, a konkretnie Adama Majewskiego.

– Myślę, że trener może się obawiać, że na zasadzie wstrząsu, ktoś w Płocku będzie myślał, że może za ten spust pociągnąć, bo jest jeden kandydat – Adam Majewski, były selekcjoner kadry U21 – mówił Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

Misiura pracuje w Wiśle Płock od czerwca 2024 roku. To pod jego wodzą Nafciarze wrócili do Ekstraklasy. Wcześniej prowadził Znicz Pruszków oraz Wartę Gorzów. Z kolei przymierzany do drużyny z Płocka, Adam Majewski pozostaje bez pracy, po tym, jak został zwolniony latem ubiegłego roku z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21.

Na ten moment Wisła Płock zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. W najbliższym czasie zmierzą się z Cracovią oraz Jagiellonią Białystok. Potem czeka ich chwila przerwy ze względu na przerwę reprezentacyjną.