Wisła Płock rozważa transfer pomocnika. Szykuje ofertę za Szweda

Wisła Płock zamierza pozyskać szwedzkiego pomocnika w styczniu. Jak podaje serwis Aftonbladet.se, lider Ekstraklasy przygotowuje ofertę za Kevina Ackermanna z Brommapojkarna.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kevin Ackermann na celowniku Wisły Płock

Wisła Płock jest rewelacją obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę po rundzie jesiennej zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Choć Nafciarze wygrali zaledwie dwa z ostatnich dwunastu ligowych spotkań, ich pragmatyczny styl gry przynosi wymierne efekty i pozwala beniaminkowi utrzymywać się w ligowej czołówce.

W grudniu klub pożegnał Piotra Krawczyka, który przeniósł się do pierwszoligowego GKS-u Tychy. Wiele wskazuje na to, że zimą Wisła nie tylko uzupełni kadrę, ale też postara się ją realnie wzmocnić.

Jak informuje szwedzki serwis Aftonbladet.se, Wisła przygotowuje ofertę za Kevina Ackermanna, pomocnika IF Brommapojkarna. 24-letni zawodnik występuje na pozycji środkowego pomocnika, a szwedzka Allsvenskan zakończyła już sezon. Jego zespół zajął 12. miejsce, zapewniając sobie ligowy byt.

Ackermann w minionych rozgrywkach rozegrał 26 spotkań. Był ważnym ogniwem środka pola. Zawodnik uchodzi za solidnego i zdyscyplinowanego pomocnika. Słynie z odpowiedzialnej gry i umiejętności utrzymania równowagi w drugiej linii,. W styczniu 2024 roku Szwed zadebiutował również w reprezentacji narodowej, co dodatkowo podnosi jego notowania.

Kontrakt Ackermanna z Brommapojkarna obowiązuje do końca lipca 2026 roku. Według serwisu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi około 700 tysięcy euro.