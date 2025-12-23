GKS Tychy działa zimą. Kolejny transfer już potwierdzony

17:36, 23. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  GKS Tychy

GKS Tychy przerwę świąteczno-noworoczną wykorzystuje na poprawę jakości w drużynie, pozyskując nowych graczy. Śląski klub poinformował oficjalnie o pozyskaniu nowego napastnika.

Łukasz Piszczek
fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piotr Krawczyk został zawodnikiem GKS Tychy

GKS Tychy przystąpi do drugiej części sezonu z wyzwaniem obronienia miejsca w Betclic 1. Lidze. Do klubu trafili już Igor Łasicki, David Sandoval, Paweł Łysiak oraz Bartłomiej Barański. Tymczasem we wtorek, 23 grudnia, klub ogłosił pozyskanie nowego napastnika.

„Nowym zawodnikiem GKS-u Tychy został Piotr Krawczyk. 30-letni napastnik, który w swojej karierze rozegrał 117 spotkań na boiskach Ekstraklasy oraz 73 na jej zapleczu, podpisał z naszym klubem kontrakt do czerwca 2027 roku” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu z Tychów.

GKS rozpocznie przygotowania pod wodzą trenera Łukasza Piszczka do drugiej części sezonu 5 stycznia. Z kolei 13 stycznia tyszanie udadzą się na zgrupowanie w tureckiej Antalyi. Obóz potrwa do 22 stycznia i w jego trakcie drużyna ma zaplanowane spotkania kontrolne.

Do ligowego grania ekipa z Tychów wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Wisłą Kraków. Mecz odbędzie się 6 lutego o godzinie 20:30. Pierwsze spotkanie w roli gospodarza tyszanie rozegrają natomiast 14–15 lutego. Wówczas na drodze Trójkolorowych stanie Odra Opole.

GKS plasuje się obecnie na 16. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, z dorobkiem 13 punktów. Aktualnie do bezpiecznego w tabeli Znicza Pruszków śląska ekipa traci cztery punkty.

