GKS Tychy działa zimą. Kolejny transfer już potwierdzony

Piotr Krawczyk został zawodnikiem GKS Tychy
GKS Tychy przystąpi do drugiej części sezonu z wyzwaniem obronienia miejsca w Betclic 1. Lidze. Do klubu trafili już Igor Łasicki, David Sandoval, Paweł Łysiak oraz Bartłomiej Barański. Tymczasem we wtorek, 23 grudnia, klub ogłosił pozyskanie nowego napastnika.
„Nowym zawodnikiem GKS-u Tychy został Piotr Krawczyk. 30-letni napastnik, który w swojej karierze rozegrał 117 spotkań na boiskach Ekstraklasy oraz 73 na jej zapleczu, podpisał z naszym klubem kontrakt do czerwca 2027 roku” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe klubu z Tychów.
GKS rozpocznie przygotowania pod wodzą trenera Łukasza Piszczka do drugiej części sezonu 5 stycznia. Z kolei 13 stycznia tyszanie udadzą się na zgrupowanie w tureckiej Antalyi. Obóz potrwa do 22 stycznia i w jego trakcie drużyna ma zaplanowane spotkania kontrolne.
Do ligowego grania ekipa z Tychów wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Wisłą Kraków. Mecz odbędzie się 6 lutego o godzinie 20:30. Pierwsze spotkanie w roli gospodarza tyszanie rozegrają natomiast 14–15 lutego. Wówczas na drodze Trójkolorowych stanie Odra Opole.
GKS plasuje się obecnie na 16. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, z dorobkiem 13 punktów. Aktualnie do bezpiecznego w tabeli Znicza Pruszków śląska ekipa traci cztery punkty.
