Wisła Płock w poniedziałek mierzyła się u siebie z Arką Gdynia. Nafciarze kompletnie zawiedli, tym samym kontynuując koszmarną serię. Rywalizacja zakończyła się triumfem gości 3:0.

PressFocus Na zdjęciu: Said Hamulić

Arka Gdynia lepsza od Wisły Płock! Piąta porażka z rzędu

Na poniedziałek został zaplanowany jeden mecz, który kończył zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia zobaczyliśmy w akcji Wisłę Płock, która przed własną publicznością mierzyła się z Arką Gdynia. Zarówno jedni jak i drudzy są daleko od optymalnej formy. W szczególności podopieczni Mariusza Misiury, którzy przystąpili do tego meczu po czterech porażkach z rzędu.

W pierwszej odsłonie oglądaliśmy niezwykle wyrównane starcie. Piłkarze Wisły Płock oraz Arki Gdynia mieli swoje okazje bramkowe. Brakowało jednak obu drużynom w kluczowych momentach dokładności i skuteczności. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem, a kibice zgromadzeni na obiekcie i przed ekranami telewizorów mieli spory niedosyt.

W drugiej połowie wreszcie zobaczyliśmy konkrety. W 50. minucie Arka Gdynia objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Dawid Kocyła.

ARKA PROWADZI! Kocyła strzałem głową daje prowadzenie ekipie z Gdyni 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/qgVaqPT8rD — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 9, 2026

Podopieczni Dawida Szwargi poszli za ciosem i już niecały kwadrans później mieli dwubramkową przewagę nad Nafciarzami. Tym razem do siatki trafił Vladislavs Gutkovskis.

Gutkovskis wygrywa starcie jeden na jeden z bramkarzem! 🔥



Arka prowadzi 2:0! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/ukwn4oNhQl — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 9, 2026

Wisła Płock ewidentnie przespała drugą odsłonę. Podopieczni Mariusza Misiury byli tego dnia fatalnie dysponowana, co wykorzystywali goście. Przyjezdni w 82. minucie podwyższyli prowadzenie za sprawą Nazarija Rusyna. Trzecie trafienie Arki było tym samym ostatnim akcentem w tym meczu. Nafciarze zaliczyli piątą porażkę z rzędu. Gdynianie natomiast wygrali pierwszy wyjazdowy mecz w sezonie.

Szansę na rehabilitację Wisła Płock będzie miała już w najbliższą sobotę, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Arka Gdynia natomiast w przyszłą niedzielę ugości przed własną publicznością Widzew Łódź.

Wisła Płock – Arka Gdynia 0:3

Kocyła (50′), Gutkovskis (62′), Rusyn (82′)