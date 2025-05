Wiemy, ile Górnik Zabrze zapłaci za Gasparika. Zaskakująca kwota za nowego trenera [NASZ NEWS]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Szybka ofensywa Milika

Górnik Zabrze ma najwyraźniej dość walki o środek tabeli. Zabrzanie tak mocno weszli w letnie okienko transferowe, że zaczyna się przebąkiwać, iż mogą powalczyć o puchary. W tym momencie klub z Górnego Śląska ma już zakontraktowanych sześciu nowych graczy (Barbosa, Tsigoritis, Nowak, Dzięgielewski, Sacek i Kubicki), a pewnie na tym nie koniec.



W Zabrzu będzie więc w dużej mierze nowy zespół na nowy sezon, a do tego z nowym szkoleniowcem. Piotr Gierczak zakończył misję pełniącego obowiązki po Janie Urbanie, a goal.pl od dawna sugerował, że kandydatem numer jeden jest Michal Gasparik.

75 tysięcy euro za szkoleniowca

To były piłkarz Górnika, od kilku lat pracujący z dużymi sukcesami w Spartaku Trnava. W tym czasie Spartak trzy razy zdobył Puchar Słowacji, w tym kilka tygodni temu. To tylko zwiększyło apetyty działaczy Górnika na tego szkoleniowca.



Od pewnego czasu trwają intensywne rozmowy na temat rozwiązania przez Gasparika kontraktu, który obowiązuje go do lata 2026 roku. Tydzień temu pisaliśmy, że Gasparik na 99% będzie trenerem Górnika. Następnie Łukasz Olkowicz „Przeglądu Sportowego/Onet” dodał, że zabrzanie po prostu wykupią Gasparika.



Z jednej strony to nieczęsty przypadek w Ekstraklasie, że klub płaci za szkoleniowca, ale z drugiej zabrzanie nie wydadzą na ten ruch fortuny. A wręcz przeciwnie: jak za trenera z trzema pucharami kraju to dobra okazja. Z ustaleń goal.pl wynika, że wykupienie słowackiego trenera będzie kosztowało 75 tysięcy euro. Do tego dojdą bonusy jeśli Gasparik wprowadzi zabrzan do europejskich pucharów.