Widzew zmieni trenera?! Jest jasna deklaracja właściciela

08:29, 7. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Canal+ Sport

Widzew Łódź pomimo słabych wyników, nie ma w planach kolejny raz zmienić trenera. Powiedział o tym jasno właściciel klubu, Robert Dobrzycki, w rozmowie z "Canal+ Sport".

Piłkarze Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew nie ma w planach zmiany trenera

Widzew Łódź z pewnością nie może zaliczyć tego sezonu do tej pory do zbyt udanych. Co więcej, można chyba nawet powiedzieć, że piłkarze z Serca Łodzi są największym rozczarowaniem dotychczasowych kolejek, bowiem przed startem kampanii wszyscy spodziewali się, że będą oni jedną z głównych sił w PKO Ekstraklasie. Aktualnie jednak lokują się jednak dopiero na 11. miejscu w stawce i z pewnością mają wiele problemów.

Z tego też powodu atmosfera wokół klubu w ostatnim czasie nie była zbyt dobra. Widać było to nie tylko po reakcjach kibiców, ale i ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu. Zdecydowano się więc na zmiany w pionie sportowym i powołanie kilku nowych osób, które mają pomagać i odpowiadać za nadzorowanie działań. Niepewna jest także pozycja prezesa Michała Rydza, ale za to o posadę nie musi się obawiać trener Patryk Czubak, o czym powiedział właściciel Widzewa, Robert Dobrzycki, w rozmowie z Canal+ Sport.

POLECAMY TAKŻE

Juljan Shehu
Co dalej z Shehu? Doszło do kolejnych rozmów w sprawie jego przyszłości [NASZ NEWS]
Ryoya Morishita
Wiemy, ile koszulek sprzedały polskie kluby i jakie nazwiska najczęściej wybierali kibice
Patryk Czubak
Gikiewicz wierzy w Czubaka? To najgorsze, co może zrobić Widzew

Nie ma planów zmiany trenera na dzień dzisiejszy. Nasz dział sportowy pracuje i analizuje to, co się wydarzyło do tej pory. Przebłyski jakości są, choć rzeczywiście mieliśmy różne wyniki i sytuacje. Mam jednak nadzieję, że wspólnie z trenerem opracują rozwiązanie i będziemy cały czas poprawiać grę oraz wyniki drużyny – powiedział Robert Dobrzycki w rozmowie z Canal+ Sport.

Zobacz także: Andy Pelmard: Pod tym względem byłem najlepszy w Ligue 1. Ale mam więcej zalet [NASZ WYWIAD]