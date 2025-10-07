Widzew zmieni trenera?! Jest jasna deklaracja właściciela

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew nie ma w planach zmiany trenera

Widzew Łódź z pewnością nie może zaliczyć tego sezonu do tej pory do zbyt udanych. Co więcej, można chyba nawet powiedzieć, że piłkarze z Serca Łodzi są największym rozczarowaniem dotychczasowych kolejek, bowiem przed startem kampanii wszyscy spodziewali się, że będą oni jedną z głównych sił w PKO Ekstraklasie. Aktualnie jednak lokują się jednak dopiero na 11. miejscu w stawce i z pewnością mają wiele problemów.

Z tego też powodu atmosfera wokół klubu w ostatnim czasie nie była zbyt dobra. Widać było to nie tylko po reakcjach kibiców, ale i ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie zespołu. Zdecydowano się więc na zmiany w pionie sportowym i powołanie kilku nowych osób, które mają pomagać i odpowiadać za nadzorowanie działań. Niepewna jest także pozycja prezesa Michała Rydza, ale za to o posadę nie musi się obawiać trener Patryk Czubak, o czym powiedział właściciel Widzewa, Robert Dobrzycki, w rozmowie z Canal+ Sport.

– Nie ma planów zmiany trenera na dzień dzisiejszy. Nasz dział sportowy pracuje i analizuje to, co się wydarzyło do tej pory. Przebłyski jakości są, choć rzeczywiście mieliśmy różne wyniki i sytuacje. Mam jednak nadzieję, że wspólnie z trenerem opracują rozwiązanie i będziemy cały czas poprawiać grę oraz wyniki drużyny – powiedział Robert Dobrzycki w rozmowie z Canal+ Sport.

