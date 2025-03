Widzew potwierdza! On poprowadzi drużynę w najbliższym meczu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Widzew póki co nie zmieni trenera

Widzew Łódź po czterech wiosennych meczach postanowił zwolnić Daniela Myśliwca. Zdobycie tylko jednego punktu zostało uznane za rezultat znacznie poniżej oczekiwań. W dodatku, rywalom udało się nieco zbliżyć, w związku z czym przewaga nad strefą spadkową stopniała do zaledwie pięciu “oczek”. Łodzianie zaczynają się obawiać, że brak poprawy poskutkuje walką o utrzymanie w Ekstraklasie.

Po odejściu Myśliwca stery nad drużyną tymczasowo przejął Patryk Czubak, który do tej pory pozostawał w jego sztabie szkoleniowym. Poprowadził zawodników w meczu z Radomiakiem Radom, zakończonym remisem 1-1. W mediach kolejne nazwiska są łączone z posadą trenera Widzewa – dwóch głównych kandydatów do Jacek Magiera oraz Bartosch Gaul. Z żadnym z nich nie udało się jednak do tej pory porozumieć.

Zobacz również: Rzeczy, za które Widzew będzie wdzięczny Myśliwcowi

Niewykluczone, że szansę w dłuższym wymiarze czasowym otrzyma również Czubak. Klub potwierdził, że póki co nie dojdzie do zmiany szkoleniowca. Obecny trener poprowadzi Widzew także w niedzielnym meczu z Jagiellonią Białystok.

Plan pracy:



Pon. ⚽️ Otwarty trening o godz. 13:00 na Łodziance i siłownia 🏋🏻‍♂️

Wt. ⚽️ Trening i siłownia 🏋🏻‍♂️

Śr. ⚽️ Trening

Czw. 🆓 Dzień wolny

Pt. ⚽️ Trening

Sob. ⚽️ Trening

Nd. 🏟️🆚 #WIDJAG o godz. 17:30



ℹ️ Drużynę w dalszym ciągu będzie prowadził trener Patryk Czubak. pic.twitter.com/eCEGyk28mx — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) March 3, 2025

Jeśli Widzew pokona mistrza Polski, Czubak może zapracować na zaufanie. Nie będzie o to oczywiście łatwo – Jagiellonia prezentuje się bardzo dobrze, choć ma napięty terminarz. Do spotkania w Łodzi przystąpi trzy dni po rywalizacji z Cercle Brugge w Lidze Konferencji. Widzew zajmuje obecnie 12. miejsce w Ekstraklasie.