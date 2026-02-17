Widzew Łódź zdecydował ws. pomocnika. Klub ujawnił plan

Widzew Łódź podjął decyzję ws. Szymona Czyża, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. 24-letni pomocnik nie przejdzie zabiegu i ma wrócić do treningów w marcu.

Pressfocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Szymon Czyż liczy na szybką rehabilitację kontuzjowanego kolana

Widzew Łódź nie oszczędzał w ostatnich miesiącach na rynku transferowym. Klub wydał około 20 milionów euro na nowych zawodników. Najdroższym nabytkiem okazał się Osman Bukari, za którego zapłacono 5,5 miliona euro. Ghański skrzydłowy rozegrał dotychczas trzy mecze pod wodzą trenera Igora Jovicevicia.

W trakcie przygotowań do rundy wiosennej poważnego urazu doznał Szymon Czyż. Pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Początkowo sugerowano, że nie wróci do gry w tym sezonie. Po serii konsultacji w klubie zdecydowano jednak spróbować powrotu do gry bez operacji rekonstrukcji więzadła.

Klub poinformował, że proces rehabilitacji defensywnego pomocnika został podzielony na kilka etapów. Czyż może wrócić do pełnych treningów już w drugiej połowie marca. 24-latek w bieżących rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy wystąpił w 18 spotkaniach.

– Zarówno my jako sztab, jak i sam zawodnik, jesteśmy świadomi skali trudności oraz możliwych powikłań wynikających z takiego postępowania. Jednak kolejny, trzeci zabieg rekonstrukcji tego samego więzadła też jest obarczony sporym ryzykiem, nawet kilkunastomiesięczną przerwą. Nie ma także gwarancji, że uraz nie powtórzy się po raz kolejny – stwierdził Paweł Karasiak, który jest fizjoterapeutą Widzewa.

Czyż trafił do Widzewa z Raków Częstochowa, a w styczniu klub przedłużył jego kontrakt do czerwca 2027 roku. W przeszłości reprezentował także barwy Górnika Zabrze i Warty Poznań.