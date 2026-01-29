Widzew Łódź podjął decyzję. Nowy kontrakt dla pomocnika

Widzew Łódź poinformował, że Szymon Czyż doznał poważnej kontuzji kolana. Jednocześnie władze klubu zdecydowały o przedłużeniu kontraktu pomocnika do 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Poważna kontuzja Szymona Czyża. Widzew przedłużył kontrakt pomocnika

Widzew Łódź jest jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas zimowego okna transferowego. Do zespołu dołączyli m.in. Osman Bukari z Chicago Fire za 5,5 mln euro, Emil Kornvig z norweskiego Brann za 3,5 mln euro, Przemysław Wiśniewski z włoskiej Spezii Calcio za 3,5 mln euro, a także Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu Ateny.

W czwartek z klubu napłynęły jednak znacznie gorsze informacje. Szymon Czyż doznał poważnej kontuzji kolana i w trwającym sezonie nie pojawi się już na boisku. Jak poinformował Widzew, u 24-letniego pomocnika doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego, co oznacza konieczność operacji oraz wielomiesięcznej rehabilitacji.

Jednocześnie władze łódzkiego klubu podjęły istotną decyzję dotyczącą przyszłości zawodnika. Widzew skorzystał z zapisanej w kontrakcie opcji jednostronnego przedłużenia umowy, aktywując klauzulę wydłużającą wygasający w czerwcu 2026 roku kontrakt o kolejny sezon. Oznacza to, że umowa Czyża będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku.

Czyż trafił do Widzewa zimą 2025 roku z Rakowa Częstochowa. W rundzie jesiennej obecnego sezonu defensywny pomocnik wystąpił w 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Piłkarze Widzewa wrócą do ligowej rywalizacji już w sobotę 31 stycznia, kiedy to o godzinie 17:30 podejmą Jagiellonię Białystok przed własną publicznością.