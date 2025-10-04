Widzew Łódź rozbił rywala. Hat-trick Frana Alvareza [WIDEO]

Widzew Łódź wygrał na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (4:2) w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Trzy bramki dla gości w drugiej połowie zdobył Fran Alvarez.

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Show Frana Alvareza w Niecieczy!

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzył się z Widzewem Łódź w sobotnim meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla zespołu Marcina Brosza domowe spotkania w tym sezonie to prawdziwa droga przez mękę. Słonie poniosły już trzy porażki i zanotowali jeden remis. To skromny dorobek jak na drużynę, która poważnie myśli o utrzymaniu się w piłkarskiej elicie. W wielu spotkaniach potrafiła obejmować prowadzenie, ale brak koncentracji i błędy w końcówkach meczów sprawiały, że punkty uciekały im sprzed nosa.

Z kolei Widzew również nie może uznać początku sezonu za udany. Mimo znaczących wzmocnień dokonanych latem, łodzianie wciąż zmagają się z problemami ze skutecznością i regularnością. Trener Patryk Czubak cieszy się zaufaniem władz klubu, jednak kolejne niepowodzenia mogą przyspieszyć decyzję o zmianie na ławce trenerskiej. Tuż przed spotkaniem w Niecieczy klub przekazał ważną informację. Juljan Shehu przedłużył kontrakt do czerwca 2028 roku.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy. Już na początku meczu Sergio Guerrero precyzyjnym strzałem dał Termalice prowadzenie. Gol Hiszpana rozbudził nadzieje kibiców, ale radość nie trwała długo.

Widzew odpowiedział w 29. minucie. Peter Therkildsen zagrał piłkę do Sebastian Bergiela, a ten strzałem głową wyrównał wynik spotkania. Wcześniej zaś doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Marek Hanousek musiał opuścić boisko z powodu urazu po zderzeniu głowami z Andrzejem Trubehą.

Po przerwie rozpoczęło się prawdziwe show jednego zawodnika. Fran Alvarez przejął kontrolę nad meczem i w 54. minucie wyprowadził Widzew na prowadzenie. Hiszpański pomocnik nie zamierzał na tym poprzestać. W kolejnych fragmentach gry dołożył jeszcze dwa gole, kompletując hat-tricka. Rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył w końcówce Sergio Guerrero, ale trzy punkty pojechały do Łodzi. Po przerwie reprezentacyjnej podejmie Radomiaka, zaś niecieczanie wybiorą się do Płocka, by zmierzyć się z Wisłą.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź 2:4 (1:1)

1:0 Sergio Guerrero 20′

1:1 Sebastian Bergier 29′

1:2 Fran Alvarez 54′

1:3 Fran Alvarez 57′

1:4 Fran Alvarez 67′

2:4 Sergio Guerrero 82′