Widzew Łódź ogłosił hitowy transfer. Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy!

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Przemysław Wiśniewski w Widzewie!

Widzew Łódź nie zwalnia tempa na rynku transferowym i prezentuje kolejne wzmocnienia przed rundą wiosenną. Klub pozyskał aż sześciu nowych zawodników, którzy mają pomóc drużynie w walce o czołowe miejsca w PKO BP Ekstraklasie. Na uwagę zwraca Bartłomiej Drągowski, który wraca do Polski z Panathinaikosu Ateny. Do zespołu Igora Jovicevicia trafili także Carlos Isaac, Christopher Cheng, Osman Bukari, Emil Kornvig i Lukas Lerager.

W czwartek klub poinformował o pozyskaniu Przemysława Wiśniewskiego, który od stycznia 2023 roku był związany ze Spezią Calcio. Obrońca reprezentacji Polski w bieżącym sezonie rozegrał 19 meczów w Serie B, a także zagrał w jednym meczu Pucharu Włoch. 27-latek ma kosztować aż cztery miliony euro. Jego kontrakt w Łodzi będzie obowiązywać do czerwca 2030 roku. To zdecydowanie jeden z ciekawszych ruchów w polskiej ekstraklasie tego okienka transferowego.

– Trafia do nas drugi Polak w tym okienku, drugi aktualny reprezentant Polski. Pracowaliśmy nad tym ruchem od pewnego czasu i cieszę się, że udało się nam go sfinalizować. Na takich piłkarzach jak Przemek chcemy opierać budowę drużyny na najbliższe lata. To zawodnik już doświadczony, ale wciąż rozwijający się i o którym wiemy, że da nam wiele jakości – stwierdził Dariusz Adamczuk, cytowany przez klubowe media.

– Przedstawiony mi projekt bardzo mi się spodobał, a ja sam bardzo chciałem spróbować nowych wyzwań. Wiem, że jest tu dużo roboty do zrobienia, ale wierzę, że wspólnie ją zrobimy. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, jakie wykonuje klub – zaznaczył Wiśniewski.