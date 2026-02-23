Widzew Łódź nie zgadza się z decyzją sędziego. Odwołanie złożone

Widzew Łódź podjął oficjalne kroki w sprawie żółtej kartki dla Mariusza Fornalczyka. Rzecznik prasowy klubu poinformował, że złożono odwołanie od decyzji sędziego.

Odwołanie Widzewa w sprawie żółtej kartki dla Mariusza Fornalczyka

Widzew Łódź zremisował z Cracovią (0:0) w meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wynik utrzymuje ekipą Igora Jovicevicia w strefie spadkowej. Pomimo dużych nakładów na transfery, dotychczasowe rezultaty w rundzie wiosennej pozostawiają wiele do życzenia. Widmo spadku wciąż zagląda do klubu. W ostatnim czasie złożono ofertę za Steve’a Kapuadiego z Legii Warszawa. Według Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, propozycja Widzewa opiewa na kilka milionów euro.

W meczu z Pasami ósme w sezonie napomnienie otrzymał Mariusz Fornalczyk. Skrzydłowy został ukarany w 25. minucie po incydencie z Amirem Al-Ammarim. W ocenie przedstawicieli Widzewa decyzja arbitra była niesłuszna, dlatego klub złożył odwołanie do odpowiednich organów rozgrywek.

Celem odwołania jest anulowanie żółtej kartki, co mogłoby pozwolić Fornalczykowi zagrać w najbliższym meczu Widzewa z Pogonią Szczecin w 23. kolejce. Na razie nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie.

Fornalczyk trafił do Serca Łodzi latem zeszłego roku z Korony Kielce za 1,5 miliona euro. W bieżących rozgrywkach rozegrał 24 spotkania, notując dwie asysty. Ceniony za waleczność i determinację, często jest karany kartkami. Mecz Pogoń Szczecin – Widzew Łódź zaplanowano na sobotę, 28 lutego, na godzinę 14:45.

