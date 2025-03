Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, czyli starcie Dawida z Goliatem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Niedzielny hit Ekstraklasy. Czy Widzew zatrzyma Jagiellonię?

Widzew Łódź i Jagiellonia Białystok to zespoły, które dzieli w tabeli różnica aż 18 punktów. Żółto-czerwoni walczą o obronę mistrzostwo Polski. Z kolei łódzki zespół chce jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt.

W ostatnim czasie zdecydowanie lepsze nastroje panują w Jagiellonii. Ekipa z Białegostoku w sześciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, wygrała cztery razu, raz zremisowała i raz przegrała. Widzew jest z kolei ekipą, która w tym roku jeszcze nie wygrała, notując trzy porażki i dwa remisy.

Zwykle w starciach z udziałem drużyn nie brakowało goli. Można się zatem spodziewać, że nie inaczej będzie w niedzielnej batalii PKO BP Ekstraklasy.

Jagiellonia w gazie, Widzew w dołku

Drużyna dowodzona przez przez Patryka Czubaka podejdzie do niedzielnej batalii po remisie z Radomiakiem (1:1). Wcześniej z kolei Widzew otrzymał lekcję piłki nożnej od Pogoni Szczecin (0:4).

Łódzka drużyna w tym roku w roli gospodarza rozegrała dwa mecze. Zaliczyła w nich remis z Cracovią (1:1) i porażkę z Portowcami. U siebie Widzew nie wygrał od 7 grudnia minionego roku. Wówczas pokonał Stal Mielec (2:1).

Zobacz także: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej

Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpią natomiast do potyczki, mając za sobą wygrane starcie w europejskich pucharach z Cercle Brugge (3:0). Jagiellonia może się jednocześnie pochwalić dwoma z rzędu zwycięstwami, bo wcześniej w PKO BP Ekstraklasie pokonała skromnie GKS Katowice (1:0).

W roli gościa białostoczanie ostatnio nie zachwycają. Jagiellonia w sześciu ostatnich takich potyczkach zaliczyła aż trzy porażki, dwa remisy i zaledwie jedno zwycięstwo. W ostatnim takim starciu białostocka ekipa uległa Legii Warszawa (1:3).

Mecze drużyny Widzew Łódź Radomiak 1 Widzew Łódź 1 Widzew Łódź 0 Pogoń Szczecin 4 Śląsk Wrocław 3 Widzew Łódź 0 Widzew Łódź 1 Cracovia 1 Lech Poznań 4 Widzew Łódź 1 Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok (1.86 xG) 3 Cercle Bruges (0.86 xG) 0 Jagiellonia Białystok 1 GKS Katowice 0 Legia Warszawa 3 Jagiellonia Białystok 1 Cracovia 2 Jagiellonia Białystok 2 Jagiellonia Białystok (0.85 xG) 3 TSC Backa Topola (0.84 xG) 1

Bezpośrednie mecze między Widzewem a Jagiellonią

Tylko jeden gol padł w ostatnim starciu między obiema drużynami. Górą była wówczas Jagiellonia. Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych potyczkach między drużynami trzykrotnie wygrywała białostocka ekipa. Raz miał miejsce remis i w jednym starciu górą był Widzew.

Widzew – Jagiellonia: przewidywane składy

Widzew – Jagiellonia: przewidywane składy

Widzew Łódź Patryk Czubak Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec

Rezerwowi 2 Luis Silva 10 Fran Alvarez 16 Peter Therkildsen 17 Hubert Sobol 19 Bartłomiej Pawłowski 33 Jan Krzywanski 44 Noah Diliberto 92 Fabio Nunes 0 Edi Semedo 1 Max Stryjek 3 Dusan Stojinovic 9 Lamine Diaby-Fadiga 21 Darko Churlinov 31 Leon Flach 44 João Moutinho 51 Alan Rybak 82 Tomás Silva 95 Dimitrios Retsos

Widzew – Jagiellonia: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Juan Ibiza Uraz stopy Połowa marca 2025 Kamil Cybulski Uraz kostki Połowa marca 2025 Lirim Kastrati Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Adrian Dieguez Uraz więzadła Początek kwietnia 2025 Michal Sacek Uraz nogi Koniec marca 2025

Kursy i typy: Jagiellonia faworytem

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Jagiellonii kształtuje się na poziomie 2.15. Remis wyceniono na 3.40 i to najmniej prawdopodobny scenariusz. Z kolei wygraną Widzewa oszacowano na 3.10. Interesujący jest też typ na to, że białostocka ekipa pierwsza zdobędzie bramkę, co miało zresztą miejsce w 11 z ostatnich 15 meczów. Kurs na taki wariant to 1.77.

Widzew Łódź Jagiellonia Białystok 3.10 3.40 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Widzew Łódź W P R P P R ? 27.2 % Remis 26.2 % Jagiellonia Białystok W W R P W W ? 46.6 %

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Widzew - Jagiellonia będzie dostępna na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w usłudze CANAL+. Mecz będzie również emitowany na TVP Sport. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow, a w stacji premium Rafał Dębiński i Adam Szała. Mecz zacznie się natomiast o godzinie 17:30.

