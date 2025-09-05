Widzew Łódź dokonał głośnego transferu. Nowy napastnik w klubie

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Oficjalnie: Pape Meissa Ba dołączył do Widzewa

Widzew Łódź nie najlepiej rozpoczął sezon 2025/26 w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna z alei Piłsudskiego notuje serię trzech porażek z rzędu i zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów. Władze klubu niedawno podjęły decyzję o zwolnieniu Zeljko Sopicia, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Patryk Czubak.

Choć latem klub aktywnie działał na rynku transferowym, wyniki zespołu pozostawiają wiele do życzenia. Widzew wzmocnili m.in. Mariusz Fornalczyk z Korony Kielce, Stelios Andreou z Royal Charleroi oraz Samuel Akere z Botewu Płowdiw.

W piątek łodzianie potwierdzili kolejny transfer. Widzew oficjalnie ogłosił zakontraktowanie Pape Meissa Ba. Senegalski napastnik od stycznia tego roku występował w niemieckim Schalke 04 Gelsenkirchen, gdzie w 13 meczach zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Nowy napastnik Widzewa trafił do Łodzi na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt do 2028 roku. O nowym nabytku pisał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl.

Pape Meissa Ba ma za sobą bogate doświadczenie we Francji. W barwach Grenoble Foot i Troyes rozegrał łącznie 107 meczów w Ligue 2, strzelając 26 goli i notując 10 asyst. Na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji zdobył także 24 bramki i dorzucił 6 asyst.