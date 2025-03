Widzew Łódź coraz bliżej nowego właściciela. Pojawiły się nowe informacje

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Juljan Shehu

Nowy właściciel Widzewa Łódź? “To kwestia dni, a może nawet i godzin”

Od wielu tygodni trwa proces przejęcia Widzewa Łódź przez nowego właściciela. Ma nim zostać Robert Dobrzycki, czyli polski przedsiębiorca, który jest prezesem i współwłaścicielem firmy Panattoni w Europie, Indiach oraz Arabii Saudyjskiej. Niedawno miliarder potwierdził wpisem na platformie X, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, a niezbędne formalności powinny zostać zamknięte w ciągu kilku tygodni.

Na kanale Goal.pl na YouTube pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Zaproszony do programu “Tętno Piłki” Bartłomiej Stańdo z serwisu SektorWidzew.pl przekazał, że według niego ogłoszenie przejęcia Widzewa zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dni, a może nawet i godzin.

Oglądaj program Tętno Piłki “WIDZEW ŁÓDŹ – ERA BOGACTWA” [WIDEO]

– Myślę, że to jest kwestia dni, a być może nawet i godzin. Nie mówię, że to coś wydarzy się dzisiaj, ale może na przykład jutro. Liczę, że to będzie płynny proces i jeśli wszystko przejdzie po myśli Roberta Dobrzyckiego, to może nawet mecz z Piastem będziemy oglądać już w nowych warunkach – powiedział Bartłomiej Stańdo.

Widzew Łódź zagra z Piastem Gliwice w piątek (28 marca) o godzinie 18:00. Od momentu publikacji tego artykułu do spotkania pozostały około 33 godziny.