Widzew Łódź wygląda na to, że stanie się kolejnym klubem w PKO BP Ekstraklasie z nowym właścicielem. Wynika to ze wpisu na platformie X przedstawiciela Panattoni w Europie.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Widzewa Łódź

Robert Dobrzycki może zostać nowym szefem Widzewa Łódź

Widzew Łódź wygląda na to, że wkrótce może stać się klubem z nowym właścicielem. Tomasz Stamirowski osiągnął porozumienie z Robertem Dobrzyckim, co można odbierać jako dobry prognostyk na przyszłość dla przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

“Zgodnie z planem odbyło się dziś spotkanie pomiędzy mną a Panem Tomaszem Stamirowskim. Wygląda na to, że komercyjnie doszliśmy do pełnego porozumienia w sprawie mojej inwestycji w Widzewie Łódź. Liczę, że w ciągu kilku tygodni, z nadzieją że nawet do dwóch, uda się nasze uzgodnienia przenieść na stosowne umowy i przypieczętować podpisami” – brzmi wiadomość opublikowana przez współwłaściciela firmy Panattoni na Europę na platformie X.

Widzew na dzisiaj plasuje się na 13. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, legitymując się bilansem 30 punktów na koncie. To efekt ośmiu zwycięstw, sześciu remisów i jedenaście porażek.

Tymczasem po przerwie na spotkania reprezentacyjne ekipa z Łodzi zmierzy w roli gościa z Piastem Gliwice w ramach 26. kolejki. Jednocześnie ma to być debiut Zeljko Sopicia w roli szkoleniowca łódzkiego zespołu. Będzie to jednocześnie ostatnia potyczka Widzewa, które odbędzie się w marcu. W przyszłym miesiącu łodzian czekają natomiast cztery spotkania. Na drodze łódzkiej ekipy staną kolejno: Lechia Gdańsk, Korona, Motor Lublin czy Górnik Zabrze.

