Widzew Łódź chce zaskoczyć Legię Warszawa. Igor Jovicević zdradza swoje plany

Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed meczem na konferencji prasowej głos zabrał trener Igor Jovicević. Chorwacki szkoleniowiec opowiadał o swojej wizji zespołu oraz o roli liderów na boisku.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Igor Jovićević przed meczem z Legią

Widzew Łódź podejmie Legię Warszawa w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy, a mecz odbędzie się w niedzielę (2 listopada) o godz. 20:15. W stołecznym klubie doszło do rewolucji. Edward Iordanescu został zwolniony, a jego miejsce zajął dotychczasowy asystent – Inaki Astiz. W Sercu Łodzi również doszło do zmiany na ławce trenerskiej.

Igor Jovicević nie ukrywa, że jego wizja gry wymaga czasu i cierpliwości. Podkreślił, że dopiero okres przygotowawczy pozwala w pełni wprowadzić autorskie pomysły i mechanizmy. – To jest idealny moment, żeby wdrożyć mechanizmy i swoje autorskie pomysły. Gdy przychodzi się w trakcie sezonu, zawsze zaczyna się od defensywy, więcej czasu wymagają automatyzmy w ataku. Chcę budować drużynę krok po kroku. Chcę mieć w niej zawodników odważnych, którzy nie boją się popełniać błędów – podkreślił podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowy serwis.

Szkoleniowiec podkreślił również znaczenie postawy piłkarzy, którzy stanowią trzon zespołu – nie tylko na boisku, ale także poza nim. Wyróżnił między innymi Juljana Shehu. – Legia ma swoje problemy, ale my musimy się skupić na sobie i na swojej mentalności, żeby wygrać mecz. Chcemy zakończyć ten mikrocykl pozytywnie i zrobić kolejny krok po środowej wygranej w Pucharze Polski z Zagłębiem – dodał.

Łodzianie w poprzedniej kolejce ekstraklasy przegrał na wyjeździe z Motorem Lublin (0:3). Widzew aktualnie zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma sześć punktów straty do ligowego podium.