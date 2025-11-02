Za nami hit Ekstraklasy. Widzew mierzył się z Legią [WIDEO]

22:13, 2. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / CANAL+ Sport

Widzew Łódź zremisował 1:1 z Legią Warszawa w hitowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorami bramek w tym spotkaniu byli Sebastian Bergier i Ermal Krasniqi.

Sebastian Bergier
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew Łódź zremisował z Legią Warszawa

W niedzielny wieczór byliśmy świadkami hitowego starcia 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Widzew Łódź podejmował Legię Warszawa. Spotkania tych drużyn często nazywane są „Derbami Polski” i jak zawsze przyciągają ogromne zainteresowanie kibiców w całym kraju. Od początku dzisiejszej rywalizacji na murawie nie brakowało emocji, ostrych starć oraz szybkich akcji, jednak mimo kilku dogodnych okazji stworzonych przez obie ekipy, w pierwszej połowie nie padła żadna bramka.

Po przerwie zawodnicy obu zespołów ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków. W 66. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Sebastiana Bergiera, który pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał Kacpra Tobiasza. Gdy wydawało się, że łodzianie dowiozą zwycięstwo do ostatniego gwizdka, w końcówce spotkania do głosu doszli goście. W 88. minucie skrzydłowy ekipy Wojskowych – Ermal Krasniqi – precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania, zaskakując Veljko Ilicia.

POLECAMY TAKŻE

Arkadiusz Reca
Legia Warszawa poważnie osłabiona. Piłkarz wypadł na kilka tygodni
Igor Jovicević
Widzew Łódź chce pozyskać skrzydłowego. Ciekawy transfer na horyzoncie
Michał Żewłakow
To powinien być nowy trener Legii? Ostatnio pracował w Ekstraklasie

Ostatecznie Widzew Łódź zremisował 1:1 z Legią Warszawa w najciekawszym meczu tej serii gier. Po tym spotkaniu sytuacja w tabeli wygląda bardzo wyrównanie – podopieczni Igora Jovicevicia posiadają na swoim koncie 17 punktów i zajmują 10. miejsce, natomiast zespół Inakiego Astiza zgromadził tyle samo oczek, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu plasuje się pozycję wyżej, czyli na 9. lokacie w stawce. Trzeba przyznać, że obie drużyny mają zdecydowanie większe ambicje, licząc na kwalifikację do europejskich pucharów.

Widzew Łódź – Legia Warszawa 1:1 (0:0)

1:0 Sebastian Bergier (rzut karny) 66′

1:1 Ermal Krasniqi 85′