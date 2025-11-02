Za nami hit Ekstraklasy. Widzew mierzył się z Legią [WIDEO]

Widzew Łódź zremisował 1:1 z Legią Warszawa w hitowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Autorami bramek w tym spotkaniu byli Sebastian Bergier i Ermal Krasniqi.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew Łódź zremisował z Legią Warszawa

W niedzielny wieczór byliśmy świadkami hitowego starcia 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Widzew Łódź podejmował Legię Warszawa. Spotkania tych drużyn często nazywane są „Derbami Polski” i jak zawsze przyciągają ogromne zainteresowanie kibiców w całym kraju. Od początku dzisiejszej rywalizacji na murawie nie brakowało emocji, ostrych starć oraz szybkich akcji, jednak mimo kilku dogodnych okazji stworzonych przez obie ekipy, w pierwszej połowie nie padła żadna bramka.

Po przerwie zawodnicy obu zespołów ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków. W 66. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Sebastiana Bergiera, który pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał Kacpra Tobiasza. Gdy wydawało się, że łodzianie dowiozą zwycięstwo do ostatniego gwizdka, w końcówce spotkania do głosu doszli goście. W 88. minucie skrzydłowy ekipy Wojskowych – Ermal Krasniqi – precyzyjnym uderzeniem doprowadził do wyrównania, zaskakując Veljko Ilicia.

Ostatecznie Widzew Łódź zremisował 1:1 z Legią Warszawa w najciekawszym meczu tej serii gier. Po tym spotkaniu sytuacja w tabeli wygląda bardzo wyrównanie – podopieczni Igora Jovicevicia posiadają na swoim koncie 17 punktów i zajmują 10. miejsce, natomiast zespół Inakiego Astiza zgromadził tyle samo oczek, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu plasuje się pozycję wyżej, czyli na 9. lokacie w stawce. Trzeba przyznać, że obie drużyny mają zdecydowanie większe ambicje, licząc na kwalifikację do europejskich pucharów.

Widzew Łódź – Legia Warszawa 1:1 (0:0)

1:0 Sebastian Bergier (rzut karny) 66′

1:1 Ermal Krasniqi 85′