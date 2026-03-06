Mocne słowa Wichniarka o sytuacji Widzewa. „Nie ma dużo czasu”

Widzew Łódź zacznie w sobotę nową erę w historii klubu, gdy stery nad drużyną przejmie Aleksandar Vuković. Tymczasem ciekawie o nowym trenerze wypowiedział się Artur Wichniarek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Artur Wichniarek o Aleksandarze Vukoviciu

Widzew Łódź w tym sezonie nie spełnia pokładanych nadziei. Chociaż klub wydał duże pieniądze na wzmocnienie drużyny i poprawę jakości, ostatecznie nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Jednocześnie działacze podjęli decyzję o zatrudnieniu czwartego szkoleniowca w tej kampanii, którym został Aleksandar Vuković. Na jego temat wypowiedział się były reprezentant Polski.

– Nie ma dużo czasu. Trzeba punktować tu i teraz. Vuko pracował zarówno z piłkarzami Legii, jak i z zawodnikami Piasta, więc ma doświadczenie z różnymi grupami. Z tej mieszanki może jeszcze powstać coś, co da Widzewowi punkty potrzebne do utrzymania. Na dzisiaj jednak prawie wszystkie zespoły w lidze grają w piłkę lepiej od Widzewa – mówił Artur Wichniarek w Kanale Sportowym.

– Jedynym plusem jest to, że drużyna jest dobrze przygotowana fizycznie. W każdym razie Vuko przede wszystkim musi znaleźć taktykę pasującą do tych zawodników. Igor Jovićević wyszedł na trójkę stoperów i wahadła przeciwko GKS Katowice, których Widzew tak naprawdę nie ma. Zatem pracy przed trenerem jest bardzo dużo – zaznaczył ekspert.

Sobotnie starcie na stadionie Widzewa zacznie się o godzinie 20:15. Łodzianie przystąpią do tej potyczki, chcąc odnieść ósme zwycięstwo w sezonie i wydostać się ze strefy spadkowej lub przynajmniej zrobić krok w tym kierunku.