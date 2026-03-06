Mocne słowa Wichniarka o sytuacji Widzewa. „Nie ma dużo czasu”

16:37, 6. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy

Widzew Łódź zacznie w sobotę nową erę w historii klubu, gdy stery nad drużyną przejmie Aleksandar Vuković. Tymczasem ciekawie o nowym trenerze wypowiedział się Artur Wichniarek.

Artur Wichniarek
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Artur Wichniarek o Aleksandarze Vukoviciu

Widzew Łódź w tym sezonie nie spełnia pokładanych nadziei. Chociaż klub wydał duże pieniądze na wzmocnienie drużyny i poprawę jakości, ostatecznie nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Jednocześnie działacze podjęli decyzję o zatrudnieniu czwartego szkoleniowca w tej kampanii, którym został Aleksandar Vuković. Na jego temat wypowiedział się były reprezentant Polski.

– Nie ma dużo czasu. Trzeba punktować tu i teraz. Vuko pracował zarówno z piłkarzami Legii, jak i z zawodnikami Piasta, więc ma doświadczenie z różnymi grupami. Z tej mieszanki może jeszcze powstać coś, co da Widzewowi punkty potrzebne do utrzymania. Na dzisiaj jednak prawie wszystkie zespoły w lidze grają w piłkę lepiej od Widzewa – mówił Artur Wichniarek w Kanale Sportowym.

Zobacz też: Zmiana trenera w Widzewie przed meczem z Lechem. Frederiksen komentuje sytuację [MECZ TYGODNIA]

– Jedynym plusem jest to, że drużyna jest dobrze przygotowana fizycznie. W każdym razie Vuko przede wszystkim musi znaleźć taktykę pasującą do tych zawodników. Igor Jovićević wyszedł na trójkę stoperów i wahadła przeciwko GKS Katowice, których Widzew tak naprawdę nie ma. Zatem pracy przed trenerem jest bardzo dużo – zaznaczył ekspert.

Sobotnie starcie na stadionie Widzewa zacznie się o godzinie 20:15. Łodzianie przystąpią do tej potyczki, chcąc odnieść ósme zwycięstwo w sezonie i wydostać się ze strefy spadkowej lub przynajmniej zrobić krok w tym kierunku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź