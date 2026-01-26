Widzew może liczyć na swoich kibiców. Kolejny raz

Widzew Łódź już w najbliższy weekend wraca do gry o ligowe punkty. Tymczasem biuro prasowe klubu przekazało konkretne informacje dotyczące liczby sprzedanych karnetów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa

Widzew znów to zrobił. Wszystkie dostępne karnety sprzedane

Widzew Łódź od lat słynie z tego, że kibice regularnie wykupują karnety na domowe mecze drużyny. Tym samym liczba dostępnych biletów jest mocno ograniczona. Nie inaczej było w trakcie zimowej przerwy, gdy po raz kolejny fani łódzkiego klubu stanęli na wysokości zadania.

„Tak samo jak w ubiegłych latach wszystkie dostępne karnety na domowe mecze Widzewa Łódź znalazły swoich nabywców! Licznik zatrzymał się na 15 705 stałych abonamentach – dokładnie tylu, ile latem. Zdecydowana większość fanów kupiła abonamenty całosezonowe, a ci, którzy wybrali opcję jednorundową, praktycznie w komplecie postanowili teraz: #ZostajęwSercu” – brzmi komunikat przekazany przez biuro prasowe klubu z Łodzi.

Tymczasem już w najbliższy weekend przed Widzewem kolejne ciekawe wyzwanie. Zespół prowadzony przez Igora Jovicevicia zmierzy się w roli gospodarza z Jagiellonią Białystok. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30. Widzew liczy jednocześnie, że rozpocznie marsz w górę ligowej tabeli.

Pierwsze starcie w tej kampanii pomiędzy drużynami z Łodzi i Białegostoku obfitowało w emocje. Ostatecznie padło w nim pięć goli, a szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Jagiellonia, wygrywając jednym trafieniem (3:2). Ogólnie ekipa z Białegostoku wygrała każde z pięciu ostatnich ligowych spotkań z Widzewem.