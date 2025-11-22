Ważne wieści dla fanów Lecha. Kluczowy piłkarz wraca po kontuzji

Lech Poznań od początku ma problemy ze sporą liczbą kontuzji, ale teraz przyszedł czas na dobre wieści. Do zdrowia i dyspozycji wrócił Ali Gholizadeh, o czym powiedział sam Niels Frederiksen na konferencji prasowej.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ali Gholizadeh może wrócić do gry

Lech Poznań w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że Kolejorz jako mistrz Polski rozczarowuje swoich fanów. Aktualnie na jego koncie jest bowiem 21 punktów, co po 14 rozegranych meczach pozwala zajmować 8. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To zdecydowanie zbyt mało jak na zespół o takich ambicjach. Podobnie sytuacja ma się w Lidze Konferencji Europy.

Niemniej w jakiś sposób można szukać usprawiedliwienia słabych wyników Kolejorza w tym, co działo się w zespole na początku sezonu. Chodzi mianowicie o liczne kontuzje, które dotykały wielu ważnych piłkarzy Lecha. Wśród nich znalazł się wówczas m.in. Ali Gholizadeh, ale teraz dobre wieści dla fanów ekipy z Poznania przekazał jej trener, a więc Niels Frederiksen. Duńczyk na konferencji prasowej przed meczem z Radomiakiem Radom powiedział, że skrzydłowy będzie gotowy na to spotkanie i choć może nie przez cały mecz, to ma szansę wystąpić na murawie.

Ali Gholizadeh w tym sezonie rozegrał do tej pory tylko cztery mecze, a w sumie na murawie spędził 150 minut. W poprzedniej kampanii jednak wielokrotnie udowadniał przydatność dla zespołu. Łącznie w barwach Lecha Poznań rozegrał 50 spotkań i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Irańczyka na dwa miliony euro.

Zobacz także: Górnik na szczycie, ale… Podolski ujawnił prawdę o problemach klubu

