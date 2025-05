W Warszawie grają o ładne pożegnanie. Jedni z kibicami, drudzy z ligą

W ostatniej kolejce tego sezonu w ramach multiligi zmierzą się ze sobą Legia Warszawa oraz Stal Mielec. Dla obu zespołów jest to już mecz o nic, ale gospodarze chcą się dobrze pożegnać z kibicami.

Mikołaj Barbanell / Alamy

Na zakończenie mecz o lepsze humory

W ramach ostatniej kolejki tego sezonu PKO Ekstraklasy, Legia Warszawa podejmie przed własną publicznością zespół Stali Mielec. Dla obu tych ekip walka toczy się już właściwie tylko dobre, czy też lepsze nastroje, bowiem ani gospodarze, ani też gości nie mają już szans poprawić swoich pozycji w tabeli.

Stal Mielec tym spotkaniem żegna się z PKO Ekstraklasą przynajmniej na sezon, bowiem ekipa z Podkarpacia została zdegradowana do niższej ligi. Z kolei Legia Warszawa zakończy sezon na 5. miejscu w tabeli, a więc dość daleko od oczekiwanego miejsca przynajmniej w strefie medalowej.

Ostatnie spotkania obu tych zespołów

Legia Warszawa w poprzedniej kolejce dość sensacyjnie przegrała z drużyną Cracovii przy ulicy Kałuży aż 1:3. Tydzień wcześniej również porażką zakończyła się rywalizacja w hitowym meczu z Lechem Poznań. Ostatnie zwycięstwo piłkarzy Goncalo Feio miało miejsce na początku maja, gdy Legia pojechała do Łodzi na mecz z Widzewem. Tak Wojskowi zwyciężyli 2:0.

Z kolei jeśli chodzi o zespół Stali Mielec, to oni w poprzedniej kolejce podzielili się punktami z Radomiakiem Radom i mecz zakończył się wynikiem 2:2. Wcześniej udało się pokonać z kolei Puszczę Niepołomice i to przypieczętowało spadek zespołu Tomasza Tułacza. Ostatnia porażka mielczan to mecz z Rakowem Częstochowa, gdy przegrali oni 0:2 przed własną publicznością.

Mecze drużyny Legia Warszawa Cracovia 3 Legia Warszawa 1 Legia Warszawa 0 Lech Poznań 1 Widzew Łódź 0 Legia Warszawa 2 Widzew Łódź 0 Legia Warszawa 2 Pogoń Szczecin 3 Legia Warszawa 4 Mecze drużyny Stal Mielec Stal Mielec 2 Radomiak 2 Puszcza Niepołomice 2 Stal Mielec 3 Stal Mielec 0 Raków Częstochowa 2 Zagłębie Lubin 2 Stal Mielec 2 Stal Mielec 0 Górnik Zabrze 0

Historia spotkań

Historia spotkań Legii Warszawa ze Stalą Mielec jest oczywiście długa, a w ostatnich latach różnie bywało z wynikami w tych meczach. Pierwsze spotkanie kończącej się kampanii okazało się być zakończone remisem 2:2. Wcześniej jednak, w sezonie 2023/24 w wyjazdowym meczu wygrała Legia Warszawa, która w Mielcu pokonała Stal 3:1, ale za to przy Łazienkowskiej było 3:1, ale dla Stali.

Legia Warszawa – Stal Mielec: przewidywane składy

Składy obu zespołów nie powinny być przesadnie eksperymentalne, chociaż obie drużyny nie grają już o nic w tym sezonie. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że w barwach Legii swój 350 mecz rozegrać ma Michał Kucharczyk, który został zgłoszony przez klub do rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Legia Warszawa – Stal Mielec: przewidywane składy

Składy obu zespołów nie powinny być przesadnie eksperymentalne, chociaż obie drużyny nie grają już o nic w tym sezonie. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że w barwach Legii swój 350 mecz rozegrać ma Michał Kucharczyk, który został zgłoszony przez klub do rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Legia Warszawa Gonçalo Feio Stal Mielec Ivan Djurdjevic Legia Warszawa Gonçalo Feio 3-4-3 Przewidywany skład 1 Tobiasz 12 Pankov 3 Kapuadi 55 Jędrzejczyk 13 Wszołek 6 Oyedele 22 Elitim 19 Vinagre 28 Gual 17 Shkurin 71 Szczepaniak 25 Wolsztyński 14 Cavaleiro 32 Gerbowski 11 Wolkowicz 6 Guillaumier 18 Wlazło 20 Knap 33 Bukowski 21 Matras 27 Jaunzems 39 Mądrzyk 1 Tobiasz 12 Pankov 3 Kapuadi 55 Jędrzejczyk 13 Wszołek 6 Oyedele 22 Elitim 19 Vinagre 28 Gual 17 Shkurin 71 Szczepaniak 25 Wolsztyński 14 Cavaleiro 32 Gerbowski 11 Wolkowicz 6 Guillaumier 18 Wlazło 20 Knap 33 Bukowski 21 Matras 27 Jaunzems 39 Mądrzyk 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Stal Mielec Ivan Djurdjevic Rezerwowi 5 Claude Goncalves 7 Tomas Pekhart 8 Rafał Augustyniak 52 Oliwier Olewinski 53 Wojciech Urbański 54 Jakub Zielinski 77 Vladan Kovacević 88 Pascal Mozie 3 Bert Esselink 10 Maciej Domański 13 Konrad Jałocha 23 Krystian Getinger 26 Pyry Hannola 44 Sergiy Krykun 73 Natan Niedzwiedz 92 Damian Kądzior 96 Robert Dadok

Legia Warszawa – Stal Mielec: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Gabriel Kobylak Kontuzja kolana Niepewny Bartosz Kapustka Kontuzja kolana Początek czerwca 2025 Jakub Zewlakow Fizyczny dyskomfort Początek czerwca 2025 Jan Ziolkowski Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Stal Mielec Zawodnik Powrót Marco Ehmann Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Marvin Senger Uraz mięśnia Początek czerwca 2025

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera STS zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Goncalo Feio wynosi mniej więcej 1.40. Z kolei remis wyceniany jest aż na 5.10. Jeśli chcemy zaś zagrać na trzy punkty gości z Mielca, to ich zwycięstwo można postawić za nawet 6.90.

Legia Warszawa Stal Mielec 1.40 5.10 6.90

