Trzęsienie ziemi w Mielcu. Kto za Janusza Niedźwiedzia? Jest już poważny trop [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

W Mielcu mówią dość

“Janusz Niedźwiedź gra w Lublinie o posadę. Jeśli nie wygra, straci pracę” – takie wieści docierały do nas od sobotniego wieczoru. I w niedzielę słowo stało się ciałem. Stal przegrała 1:4, a według nieoficjalnych wieści to był ostatni mecz tego trenera na ławce drużyny z Mielca. Jako pierwszy informację o zwolnieniu podał Krzysztof Marciniak z Canal +.



Co dalej? Z informacji goal.pl wynika, że bardzo poważnym kandydatem do przejęcia Stali jest Szymon Grabowski. Na pewno jednak nie jedynym, bo mówi się też o innych opcjach. Paweł Paczul z weszlo.com poinformował, że nowym szkoleniowcem Stali zostanie jednak Ivan Djurdjević. A wracając do Niedźwiedzia. Jeśli nie nastąpi to jeszcze dziś, to jutro ma być oficjalne ogłoszenie pożegnania z tym szkoleniowcem.





