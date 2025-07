Trener Wisły Płock zaskoczył. „Niedługo może zadebiutować w reprezentacji”

SR SPORT PHOTO AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Misiura zachwycony swoim pomocnikiem

Wisła Płock jako beniaminek PKO Ekstraklasy ma bardzo dobre wejście do ligowych rozgrywek. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę wygrał dwa pierwsze mecze i z całą pewnością może powiedzieć, że to znacznie więcej, niż ktokolwiek się spodziewał. Trzeba bowiem pamiętać, że Nafciarze podejmowali zawsze groźną Koronę Kielce oraz pojechali pod Jasną Górę na mecz z Rakowem.

Z pewnością jedną z wyróżniających się postaci w ekipie Mariusza Misiury jest Wiktor Nowak. Środkowy pomocnik, który jakiś czas trafił do Górnika Zabrze, a potem został wypożyczony do Wisły Płock imponuje na tyle, że szkoleniowiec beniaminka wróży mu wielką karierę. W rozmowie z „Kanałem Sportowym” mówi nawet o grze w reprezentacji Polski i to nie za kilka lat, a w najbliższym czasie.

– Taki uścisk po tym, jak schodził z boiska po bramce na 2:1, kiedy spojrzeliśmy sobie w oczy to było coś pięknego, bo jesteśmy świadomi, jaką drogę przeszliśmy wspólnie przez ostatnie trzy lata. To dla mnie przyjemność patrzeć dziś na to, jak on się rozwija. Nie ma limitu. Mam nadzieję, że niedługo, może w tym sezonie, zadebiutuje w reprezentacji – powiedział Mariusz Misiura, który z Nowakiem współpracował już w Zniczu Pruszków.

