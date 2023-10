fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin w ostatnich spotkaniach ligowych imponowała skutecznością w ofensywie

Szkoleniowiec Portowców docenił po meczu z Ruchem Chorzów także gre w obronie

Szczecinianie w tej kampanii zdobyli 22 bramki i stracili ich 13

“Postawiliśmy gospodarzom trudne warunki”

Pogoń Szczecin po rozegraniu jedenastu spotkań ligowych ma na swoim koncie 18 punktów. To efekt sześciu zwycięstw w tej kampanii.

– Jesteśmy oczywiście szczęśliwi z wygranej. Na stadionie panowała świetna atmosfera. Wiedzieliśmy, że to ostatni mecz Ruchu w tym miejscu i zrobi wszystko, by wygrać – mówił Jens Gustafsson na konferencji prasowej po starciu z Ruchem Chorzów.

– Postawiliśmy gospodarzom trudne warunki, pracowaliśmy ciężko w obronie. Byliśmy wyśmienici, szczególnie w defensywie. Poświęciliśmy wszystko, by wywieźć trzy punkty. Jestem dumny z zawodników; z tego, jak chcą pracować dla dobra drużyny. Stworzyli sporo sytuacji bramkowych. Mogliśmy strzelić nawet więcej goli, padły trzy, a co istotne, żadnego nie straciliśmy. To dla nas bardzo ważne – dodał trener Pogoni.

