fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki był kluczową postacią Pogoni Szczecin w spotkaniu przeciwko Ruchowi Chorzów

Doświacdczony zawodnik strzelił gola i zaliczył dwa kluczowe podania

W rozmowie z CANAL+ Sport piłkarz wypowiedział się na temat reprezentacji Polski i o kolejnym golu a’a Anton Panenka

Grosicki znów dał jakość Pogoni

Pogoń Szczecin to jedyna ekipa w PKO Ekstraklasie w tym sezonie, która nie ma na swoim koncie nawet jednego remisu. Portowcy wygrywają lub przegrywają. W sobotni wieczór do zwycięstwa ekipę ze Szczecina poprowadził Kamil Grosicki, który odniósł się do tego, że został powołany do reprezentacji Polski.

– Gdy jestem powołany do reprezentacji Polski, to staram się pierwszy docierać na zgrupowanie. Nie inaczej będzie teraz. W lidze robota została wykonana, więc można się skoncentrować na grze w reprezentacji. Otrzymałem szansę od trenera Michała Probierza i chcę każdą chwilę na kadrze wykorzystać – mówił Kamil Grosicki w rozmowie na antenie CANAL+ Sport w programie “Liga+”.

35-letni piłkarz w starciu z Ruchem zaliczył gola z rzutu karnego wykorzystanego w efektowny sposób. Piłkarz wyraził kilka słów na ten temat.

– Od spotkania z Lechem Poznań, gdy taką podcinkę zrobiłem, to parę razy zastanawiałem się nad tym. Nie miałem takiej pewności. W każdym razie popracowałem trochę nad tym w tygodniu na treningach. Trochę bramkarze powyciągali, ale mogłem przygotować się jak najlepiej, aby zrobić to z Ruchem – rzekł Grosicki.

– Bramkę dedykuje swojej żonie, z którą właśnie obchodzimy dwunastą rocznicę małżeństwa. To taki mały prezencik. Żona przyjedzie do Warszawy na reprezentację. Jest moim wiernym kibicem – dodał zawodnik.