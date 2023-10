fot. Imago / Jakub Piasecki / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin zacznie dwunastą kolejkę ligową meczem z Piastem Gliwice

Trener Jens Gustafsson podzielił się swoimi spostrzeżeniami przed piątkowym spotkaniem

Portowcy z gliwiczanami powalczą o siódme zwycięstwo w sezonie

Jens Gustafsson przed meczem Piast – Pogoń

Pogoń Szczecin przed reprezentacyjną przerwą miała już okazję grać w Gliwicach. Miało to miejsce przy okazji spotkania z Ruchem Chorzów, który tez rozgrywał mecze w roli gospodarza przy Okrzei. W piątkowy wieczór na drodze Portowców stanie jednak ekipa Aleksandara Vukovicia.

– Moja opinia na temat Piasta jest taka, że to bardzo zorganizowany zespół. Są bardziej agresywni jako drużyna niż wcześniej, mają bardzo dobrą prędkość na skrzydłach. Są drużyną, którą niezwykle ciężko pokonać, co widać, chociażby po ich ostatniej serii zremisowanych meczów. Mają wysoką jakość indywidualną, a na pozycji numer sześć gra reprezentant Polski. Sądzę, że Piast zasługuje na więcej punktów, niż w tej chwili ma – przekonywał Jens Gustafsson cytowany przez PogonSzczecin.pl.

Ekipa ze Szczecina wróci do gry po reprezentacyjnej przerwie. Na jej temat szwedzki trener też się wypowiedział. – To jest coś, nad czym nie mamy kontroli. Podczas poprzedniej przerwy reprezentacyjnej mieliśmy za sobą serię przegranych meczów. Teraz za nami seria zwycięstw, więc gdybym miał wybierać, oczywiście wolałbym grać. Jesteśmy jednak bardzo optymistyczni przed meczem z Piastem – zaznaczył szkoleniowiec Portowców.

Pogoń kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni zagra w Gliwicach. Czy to będzie dla szczecinian handicap? – To, co wiem, to że po meczu z Ruchem mieliśmy świetną atmosferę w zespole. Znamy szatnię w Gliwicach, znamy murawę. Myślę o tym w inny sposób. Sądzę, że teraz jesteśmy bardziej świadomi mechanizmu, który powoduje, że świetnie gramy. Mamy też świadomość mechanizmu, który powoduje, że gramy słabo. Musimy zrobić wszystko, aby być w stanie grać na najwyższym poziomie tydzień po tygodniu. To są rzeczy, które są ważniejsze od tego, gdzie będziemy grać i z kim będziemy grać – przekonywał Gustafsson.

Czytaj więcej: Trener Pogoni w ścisłym gronie kandydatów do prestiżowej roli